Supostos autores do crime foram encontrados com armas e drogas em bairro da Zona Sul. (Foto: Polícia Civil)

A 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil prendeu na noite desse sábado (10) dois homens suspeitos de autoria do ataque a tiros que matou dois jovens na área da pista de skate do chamado “Trecho 3” da orla do Guaíba, no bairro Praia de Belas em Porto Alegre. O crime foi cometido por volta das 4h.

As vítimas são um rapaz de 20 e outro de 21 anos, respectivamente identificados como Vinícius Luís Silva da Silva e William Silva de Paula. Outras seis pessoas foram atingidas por balas perdidas, mas não correm o risco de morrer.

No momento do incidente havia várias pessoas no local, cujo movimento é constante inclusive durante as madrugadas. De acordo com testemunhas, os atiradores chegaram ao local a bordo de uma motocicleta e entraram em discussão com as duas vítimas. Em seguida, cometeram a execução e deixaram rapidamente o local.

Linha investigativa

Antes da localização dos suspeitos, os investigadores já trabalhavam com a hipótese de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. A tese acabou reforçada no momento da prisão da dupla, encontrada com armas e drogas em uma casa no bairro Cruzeiro (Zona Sul).

(Marcello Campos)