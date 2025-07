Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é o segundo Estado brasileiro que mais reduziu roubos e furtos de veículos

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

O Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2025 segue destacando a redução da criminalidade no Rio Grande do Sul

O Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2025 destacou a redução da criminalidade no Rio Grande do Sul. Entre os tipos de crimes que mais caíram, está o roubo e furto de veículos. Segundo dados do levantamento, o Estado apresentou queda de 28,7% nas ocorrências desses crimes em 2024.

Essa foi a segunda maior redução em todo o Brasil, atrás apenas do Acre (-40,6%), um dos menos populosos do País. Foram 8.916 casos no ano passado contra 12.149 em 2023.

Com isso, o Rio Grande do Sul apresentou a taxa de 107,3 roubos e furtos de veículos por 100 mil habitantes, a terceira menor taxa destes crimes em todo o país. Vale ressaltar que os gaúchos detêm a quarta maior frota de veículos entre os Estados, segundo o Ministério dos Transportes.

“Entre as medidas do governo do Estado que têm contribuído para esse resultado, estão o trabalho integrado das forças de segurança e de ações preventivas e repressivas, além do aumento sistemático do efetivo, com centenas de novos policiais colocados nas ruas, sempre com foco na proteção do cidadão”, informou o governo do RS.

Quedas acentuadas

Quando os índices de cada delito são analisados individualmente, os resultados também são expressivos. Com relação aos roubos de veículos, considerados um dos crimes mais traumáticos por envolver contato direto do ciminoso, o Rio Grande do Sul registrou queda de 38,2% no número de ocorrências. Foram 2.285 delitos no ano passado contra 3.595 em 2023.

O Rio Grande do Sul também obteve a segunda maior queda de furtos de veículos (-24,7%), com 6.631 casos em 2024 contra 8.554 em 2023. O percentual é quatro vezes maior do que a queda verificada no País (-5,7%).

