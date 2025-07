Economia Setor industrial gaúcho lamenta a confirmação do tarifaço de Donald Trump

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

As 1.100 indústrias gaúchas que exportam para os EUA integram cadeias produtivas que empregam mais de 145 mil trabalhadores Foto: Divulgação/Casa Branca (Foto: Divulgação/The White House) Foto: Divulgação/Casa Branca

A Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) lamentou que a decisão do governo de Donald Trump de aplicar uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos tenha se confirmado. A taxação entra em vigor nesta sexta-feira (1º).

“Desde o dia 9 de julho, quando a medida foi anunciada, a entidade, sob a liderança do presidente Claudio Bier, tem feito todos os esforços em relação ao tema. Reuniões com autoridades estaduais e federais foram realizadas em Porto Alegre e em Brasília. Estudos, documentos e relatos levaram o posicionamento do setor industrial gaúcho e a apreensão com a gravidade do momento. Todas as frentes possíveis de diálogo foram abertas”, afirmou a Fiergs.

A Federação afirmou que, configurado o cenário de adoção da nova tarifa, priorizará dois encaminhamentos:

– Aprofundar a discussão sobre medidas mitigatórias do pesado impacto da tarifa para as indústrias exportadoras. Até o momento, já está assegurada uma linha de crédito de R$ 100 milhões do BRDE, iniciativa do governo do Estado. A medida é louvável e importante, mas insuficiente para a gravidade do quadro. Junto ao Palácio Piratini, a Fiergs reivindica a liberação de créditos de ICMS Exportação para indústrias que tiverem suas vendas aos EUA afetadas. Entendemos que há espaço para novas ações por parte do governo do Estado e muito mais espaço ainda para medidas de natureza tributária, trabalhista e de crédito, entre outras, de parte do governo federal.

– Manter a serenidade que o momento exige, evitando ações e gestos que venham a acirrar o clima entre os dois governos e resultem em prejuízos ainda maiores para as duas nações. Só assim, será possível contar com a possibilidade de ter canais de negociação.

As 1.100 indústrias gaúchas que exportam para os EUA integram cadeias produtivas que empregam mais de 145 mil trabalhadores.

2025-07-31