Rio Grande do Sul é o terceiro estado com maior potência de energia solar em telhados e pequenos terrenos

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Estado possui mais de 1,3 gigawatt instalado, com mais de R$ 7,2 bilhões em investimentos e geração de 39,4 mil empregos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Rio Grande do Sul está entre os três estados brasileiros com maior potência instalada de energia solar na geração própria em telhados e pequenos terrenos. Segundo o último mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a região possui mais de 1,3 gigawatt (GW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

A potência instalada no Rio Grande do Sul coloca o estado na terceira posição do ranking nacional. Segundo a entidade, o território gaúcho responde sozinho por 11,6% de toda a potência instalada de energia solar na modalidade.

O estado possui mais de 143,2 mil conexões operacionais, espalhadas pelos 497 municípios gaúchos. Atualmente são cerca de 183,1 mil consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz, maior autonomia e confiabilidade elétrica. Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Rio Grande do Sul a atração de mais de R$ 7,2 bilhões em investimentos, geração de mais de 39,4 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 1,8 bilhão aos cofres públicos.

Para Mara Schwengber, coordenadora estadual da Absolar no Rio Grande do Sul, o avanço da energia solar no país, via grandes usinas e pela geração própria em residências, pequenos negócios, propriedades rurais e prédios públicos, é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil e ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco da ocorrência de bandeira vermelha na conta de luz da população.

“O estado do Rio Grande do Sul é atualmente um importante centro de desenvolvimento da energia solar. A tecnologia fotovoltaica representa um enorme potencial de geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças climáticas”, comenta Mara.

Segundo Rodrigo Sauaia, presidente executivo da Absolar, a energia solar ajuda a população e empresas a se protegerem dos fortes aumentos nas contas de luz e contribui para a sustentabilidade do país. “Graças à versatilidade e agilidade da tecnologia solar, basta um dia de instalação para transformar uma residência ou empresa em uma pequena usina geradora de eletricidade limpa, renovável e acessível”, conclui.

