Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Foram registrados 43 óbitos neste sábado (12) e mais de 2,7 mil casos confirmados. Foto: SES/Reprodução Foto: SES/Reprodução

A Secretaria Estadual de Saúde informou neste sábado (12), que o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 4 mil mortes por coronavírus. Ao todo, o Estado contabiliza que 4.039 pessoas perderam a vida pelo vírus. Além disso, 2.797 novos casos foram testados positivo no mesmo período.

Segundo o boletim da Saúde, foram confirmados 43 novos óbitos nas últimas 24 horas, ocorridos entre 26 de agosto e 12 de setembro.

Os municípios que informaram as vítimas da doença são Alvorada (dois homens, 45 e 65), Bento Gonçalves (homem, 76), Boqueirão do Leão (homem, 71), Cachoeirinha (uma mulher de 57 e um homem de 67), Canoas (mulher, 56), Caxias do Sul (homem, 68), Estância Velha (mulher, 47), Esteio (homem, 93) e General Câmara (mulher, 78). Gramado comunicou a perda de duas mulheres para a doença, uma de 76 e outra de 83 anos.

Outra mortes por coronavírus vêm de Ibirubá (mulher, 67), Paraí (mulher, 77), Parobé (mulher, 50)

e Passo Fundo com duas vítimas (mulher, 62, e homem, 57) e Pelotas (mulher, 96). Em Porto Alegre o número de óbitos pela doença foi de 14 pessoas com idade entre 28 e 92 anos.

De Rolante (mulher, 70), Santa Maria (mulher, 85), Santa Rosa (mulher, 86), Santo Antônio da Patrulha (mulher, 75), Taquara (mulher, 91), Três Palmeiras (homem, 70), Uruguaiana (duas mortes), Vacaria (homem, 25) e Viamão (mulher, 58) vieram outras perdas.

Ao todo, 156.264 pessoas contraíram o coronavírus no Rio Grande do Sul. No entanto, segundo o governo do Estado, 92% deste número já estão recuperados.

A média móvel deste sábado é de 4%, indicando estabilidade. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 77,4%, enquanto que as hospitalizações clínicas ligadas à síndromes respiratória aguda grave é de 9%, o que corresponde a 14.566 pessoas.

A letalidade aparente é de 2,6%. Com 98% dos municípios com registros da doença, o Rio Grande do Sul só tem oito cidades sem o coronavírus.

