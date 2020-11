Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 17 novos óbitos por coronavírus e chega próximo dos 6 mil

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado 2.404 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 17 óbitos. O total de casos confirmados é de 260.188 e o de óbitos, 5.990. Os recuperados são 243.098 (93% dos casos).

Entre os óbitos divulgados, um ocorreu em julho e estava com a notificação a ser completada. Os demais são de datas entre os dias 27 de outubro e 6 de novembro.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Butiá (mulher, 61 anos);

Canela (homem, 80 anos);

Canoas (homem, 52 anos);

Carlos Barbosa (homem, 72 anos);

Caxias do Sul (mulher, 40 anos);

Erechim (mulher, 78 anos);

Flores da Cunha (mulher, 64 anos);

Montenegro (homem, 65 anos);

Novo Hamburgo (homem, 75 anos);

Porto Alegre (homem, 68 anos);

Porto Alegre (homem, 73 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Santa Maria (homem, 87 anos);

Santa Maria (homem, 86 anos);

Santiago (mulher, 21 anos);

Sapiranga (homem, 61 anos);

Victor Graeff (homem, 74 anos).

Os novos casos confirmados para o coronavírus são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Aceguá – 3;

Agudo – 2;

Alegrete – 17;

Alegria – 2;

Almirante Tamandaré do Sul – 1;

Alto Feliz – 1;

Alvorada – 43;

Ametista do Sul – 1;

Antônio Prado – 14;

Arambaré – 1;

Arroio do Meio – 8;

Arroio do Sal – 4;

Arroio dos Ratos – 3;

Arvorezinha – 1;

Bagé – 32;

Barão de Cotegipe – 4;

Barra do Ribeiro – 1;

Barra Funda – 3;

Bento Gonçalves – 4;

Boa Vista do Buricá – 1;

Bom Jesus – 1;

Bom Retiro do Sul – 3;

Bozano – 1;

Caçapava do Sul – 2;

Cachoeira do Sul – 1;

Cachoeirinha – 53;

Camaquã – 59;

Cambará do Sul – 1;

Campinas do Sul – 2;

Campo Bom – 23;

Candiota – 2;

Canela – 21;

Canguçu – 6;

Canoas – 110;

Capão da Canoa – 2;

Capão do Leão – 2;

Capivari do Sul – 3;

Caraá – 3;

Carazinho – 16;

Carlos Barbosa – 10;

Casca – 1;

Catuípe – 8;

Caxias do Sul – 39;

Cerro Largo – 1;

Chiapetta – 2;

Chuí – 2;

Colorado – 1;

Condor – 4;

Constantina – 8;

Coronel Barros – 1;

Coronel Bicaco – 1;

Cotiporã – 2;

Crissiumal – 1;

Cruz Alta – 17;

David Canabarro – 1;

Dois Irmãos – 3;

Dois Lajeados – 1;

Dom Pedrito – 1;

Eldorado do Sul – 11;

Encantado – 2;

Erebango – 2;

Erechim – 69;

Estação – 4;

Esteio – 23;

Estrela – 6;

Eugênio de Castro – 5;

Farroupilha – 2;

Feliz – 2;

Flores da Cunha – 1;

Floriano Peixoto – 3;

Fontoura Xavier – 29;

Fortaleza dos Valos – 3;

Frederico Westphalen – 1;

Garibaldi – 2;

Gaurama – 3;

Getúlio Vargas – 4;

Giruá – 5;

Gramado – 30;

Gravataí – 74;

Guaíba – 13;

Guaporé – 6;

Horizontina – 6;

Ibiraiaras – 2;

Ibirubá – 5;

Igrejinha – 13;

Ijuí – 54;

Imbé – 19;

Independência – 1;

Ipê – 7;

Ivoti – 3;

Jaguari – 3;

Lagoa Vermelha – 11;

Lajeado – 19;

Lavras do Sul – 2;

Liberato Salzano – 1;

Lindolfo Collor – 1;

Machadinho – 1;

Mampituba – 1;

Manoel Viana – 2;

Marau – 16;

Marcelino Ramos – 1;

Mato Leitão – 1;

Mato Queimado – 1;

Montenegro – 11;

Morrinhos do Sul – 1;

Morro Reuter – 6;

Mostardas – 2;

Muçum – 1;

Não-Me-Toque – 5;

Nonoai – 2;

Nova Esperança do Sul – 1;

Nova Hartz – 2;

Nova Pádua – 2;

Nova Prata – 14;

Nova Santa Rita – 2;

Novo Barreiro – 1;

Novo Hamburgo – 53;

Novo Machado – 1;

Osório – 9;

Paim Filho – 2;

Palmares do Sul – 1;

Palmeira das Missões – 23;

Panambi – 66;

Paraí – 2;

Pareci Novo – 1;

Parobé – 7;

Passo Fundo – 37;

Paverama – 1;

Pedro Osório – 1;

Pelotas – 3;

Pinheirinho do Vale – 1;

Pinto Bandeira – 1;

Porto Alegre – 425;

Porto Mauá – 2;

Putinga – 6;

Redentora – 7;

Restinga Seca – 2;

Rio Grande – 27;

Rio Pardo – 1;

Riozinho – 1;

Rolante – 3;

Rondinha – 1;

Saldanha Marinho – 1;

Salto do Jacuí – 6;

Salvador do Sul – 1;

Santa Bárbara do Sul – 15;

Santa Cruz do Sul – 23;

Santa Maria – 74;

Santa Maria do Herval – 2;

Santa Rosa – 50;

Santa Tereza – 1;

Santana do Livramento – 12;

Santiago – 14;

Santo Antônio da Patrulha – 6;

Santo Antônio das Missões – 1;

Santo Augusto – 3;

São Borja – 7;

São Francisco de Assis – 3;

São Gabriel – 2;

São José do Hortêncio – 1;

São José do Ouro – 6;

São José dos Ausentes – 1;

São Leopoldo – 47;

São Lourenço do Sul – 11;

São Luiz Gonzaga – 10;

São Marcos – 7;

São Martinho – 9;

São Miguel das Missões – 1;

São Pedro das Missões – 1;

São Sebastião do Caí – 3;

São Sepé – 7;

Sapiranga – 67;

Sapucaia do Sul – 21;

Sarandi – 3;

Seberi – 19;

Sede Nova – 1;

Senador Salgado Filho – 1;

Serafina Corrêa – 7;

Sobradinho – 3;

Soledade – 2;

Tapejara – 28;

Taquara – 26;

Taquari – 5;

Tenente Portela – 3;

Terra de Areia – 1;

Teutônia – 9;

Torres – 4;

Tramandaí – 5;

Travesseiro – 2;

Três Coroas – 2;

Três de Maio – 18;

Três Passos – 6;

Triunfo – 3;

Tucunduva – 1;

Tupandi – 2;

Uruguaiana – 30;

Vacaria – 2;

Vale Real – 1;

Vale Verde – 1;

Vanini – 2;

Venâncio Aires – 12;

Veranópolis – 3;

Viamão – 22;

Vicente Dutra – 1;

Vila Maria – 1.

