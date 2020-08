O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (25) 2.982 novos casos de coronavírus. Também foram confirmados mais 59 óbitos desde 9 de agosto. O total de casos confirmados é de 112.763 em 484 municípios (97%) e o de óbitos é de 3.161. Os recuperados são 102.928 (91% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (mulher, 68 anos)

Bento Gonçalves (homem, 73 anos)

Cachoeira do Sul (homem, 91 anos)

Cachoeirinha (homem, 68 anos)

Canoas (mulher, 54 anos)

Canoas (homem, 62 anos)

Canoas (mulher, 49 anos)

Caxias do Sul (homem, 79 anos)

Caxias do Sul (mulher, 73 anos)

Caxias do Sul (homem, 84 anos)

Charqueadas (homem, 72 anos)

Entre-Rios do Sul (homem, 77 anos)

Esteio (homem, 57 anos)

Esteio (mulher, 76 anos)

Gravataí (homem, 56 anos)

Ibirapuitã (homem, 62 anos)

Lajeado (homem, 64 anos)

Montenegro (mulher, 52 anos)

Nicolau Vergueiro (homem, 74 anos)

Novo Hamburgo (homem, 65 anos)

Pareci Novo (homem, 52 anos)

Parobé (mulher, 55 anos)

Passo Fundo (homem, 75 anos)

Passo Fundo (mulher, 60 anos)

Passo Fundo (mulher, 80 anos)

Pejuçara (mulher, 73 anos)

Pelotas (mulher, 41 anos)

Pelotas (homem, 83 anos)

Pelotas (homem, 60 anos)

Picada Café (mulher, 44 anos)

Porto Alegre (homem, 67 anos)

Porto Alegre (mulher, 87 anos)

Porto Alegre (homem, 56 anos)

Porto Alegre (mulher, 41 anos)

Porto Alegre (homem, 86 anos)

Porto Alegre (homem, 85 anos)

Porto Alegre (mulher, 74 anos)

Porto Alegre (homem, 65 anos)

Porto Alegre (mulher, 95 anos)

Porto Alegre (homem, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 90 anos)

Porto Alegre (mulher, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 66 anos)

Porto Alegre (homem, 59 anos)

Porto Alegre (homem, 80 anos)

Porto Alegre (mulher, 84 anos)

Rio Grande (homem, 80 anos)

Rio Grande (mulher, 48 anos)

Santa Rosa (homem, 82 anos)

São Jerônimo (homem, 90 anos)

São Leopoldo (homem, 59 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 47 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 46 anos)

Tramandaí (homem, 56 anos)

Uruguaiana (homem, 56 anos)

Uruguaiana (homem, 61 anos)

Viamão (mulher, 89 anos)

Viamão (mulher, 81 anos)

Xangri-lá (mulher, 63 anos).

Houve ainda um óbito de um homem de 52 anos, ocorrido em 20/08, que teve a cidade de residência corrigida de Porto Alegre para Gravataí.

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Água Santa – 4

Ajuricaba – 1

Alecrim – 1

Alegrete – 5

Alegria – 5

Alvorada – 50

Antônio Prado – 24

Araricá – 1

Aratiba – 1

Arroio do Meio – 3

Arroio do Padre – 1

Arroio do Sal – 1

Arroio do Tigre – 1

Arroio dos Ratos – 2

Arroio Grande – 1

Arvorezinha – 2

Augusto Pestana – 1

Bagé – 19

Balneário Pinhal – 1

Barão do Triunfo – 3

Barra Funda – 1

Barracão – 2

Bento Gonçalves – 5

Boa Vista do Sul – 3

Bom Jesus – 1

Bom Princípio – 6

Bom Retiro do Sul – 1

Bozano – 1

Brochier – 1

Butiá – 2

Caçapava do Sul – 4

Cachoeira do Sul – 21

Cachoeirinha – 8

Caiçara – 2

Camaquã – 15

Cambará do Sul – 1

Campina das Missões – 1

Campo Bom – 42

Candelária – 5

Cândido Godói – 1

Canela – 4

Canguçu – 4

Canoas – 88

Capão da Canoa – 30

Caraá – 9

Carazinho – 14

Carlos Barbosa – 14

Casca – 1

Caseiros – 1

Catuípe – 1

Caxias do Sul – 237

Centenário – 1

Charqueadas – 12

Charrua – 7

Chuí – 1

Chuvisca – 1

Cidreira – 3

Ciríaco – 1

Condor – 1

Constantina – 4

Cotiporã – 1

Crissiumal – 3

Cruz Alta – 26

Dilermando de Aguiar – 4

Dois Irmãos – 21

Dois Lajeados – 2

Dom Feliciano – 1

Dom Pedrito – 3

Eldorado do Sul – 2

Encantado – 2

Encruzilhada do Sul – 7

Entre-Ijuís – 3

Erebango – 1

Erechim – 29

Erval Grande – 1

Espumoso – 2

Estância Velha – 10

Esteio – 74

Estrela – 7

Farroupilha – 22

Faxinalzinho – 1

Fazenda Vilanova – 1

Feliz – 6

Flores da Cunha – 3

Floriano Peixoto – 1

Fontoura Xavier – 3

Formigueiro – 1

Fortaleza dos Valos – 2

Frederico Westphalen – 12

Garibaldi – 30

Gaurama – 1

General Câmara – 2

Getúlio Vargas – 1

Giruá – 6

Glorinha – 2

Gramado – 27

Gravataí – 76

Guabiju – 1

Guaíba – 2

Guaporé – 17

Harmonia – 2

Horizontina – 5

Hulha Negra – 2

Humaitá – 1

Ibiraiaras – 2

Ibirapuitã – 1

Ibirubá – 33

Igrejinha – 3

Ijuí – 28

Ipê – 9

Itaqui – 22

Ivoti – 6

Jacutinga – 1

Jaguarão – 3

Lagoa dos Três Cantos – 2

Lagoa Vermelha – 6

Lajeado – 55

Maçambará – 1

Machadinho – 3

Mampituba – 2

Maquiné – 3

Marau – 11

Mariana Pimentel – 1

Marques de Souza – 1

Maximiliano de Almeida – 3

Montauri – 1

Monte Belo do Sul – 4

Montenegro – 25

Morro Reuter – 1

Muçum – 19

Não-Me-Toque – 4

Nonoai – 11

Nova Alvorada – 1

Nova Araçá – 5

Nova Bassano – 5

Nova Pádua – 1

Nova Prata – 4

Nova Ramada – 2

Nova Roma do Sul – 2

Nova Santa Rita – 1

Novo Hamburgo – 126

Novo Machado – 3

Osório – 47

Paim Filho – 3

Palmares do Sul – 1

Palmeira das Missões – 4

Palmitinho – 1

Panambi – 2

Paraí – 9

Paraíso do Sul – 2

Pareci Novo – 1

Parobé – 8

Passo Fundo – 221

Paverama – 2

Pedro Osório – 1

Pelotas – 49

Picada Café – 4

Pinheirinho do Vale – 1

Pinheiro Machado – 1

Piratini – 1

Portão – 7

Porto Alegre – 130

Porto Mauá – 1

Porto Xavier – 7

Presidente Lucena – 1

Putinga – 1

Quinze de Novembro – 1

Redentora – 1

Restinga Seca – 2

Rio Grande – 75

Rio Pardo – 7

Riozinho – 1

Rodeio Bonito – 1

Rolante – 12

Roque Gonzales – 1

Rosário do Sul – 1

Sagrada Família – 1

Salto do Jacuí – 6

Salvador das Missões – 1

Sananduva – 17

Santa Bárbara do Sul – 1

Santa Clara do Sul – 1

Santa Cruz do Sul – 13

Santa Maria – 48

Santa Rosa – 15

Santana do Livramento – 32

Santiago – 4

Santo Ângelo – 4

Santo Antônio da Patrulha – 5

Santo Antônio do Palma – 2

Santo Cristo – 6

São Borja – 21

São Francisco de Assis – 5

São Gabriel – 20

São Jerônimo – 1

São João da Urtiga – 1

São Jorge – 9

São José do Hortêncio – 1

São José do Norte – 49

São José do Ouro – 6

São José dos Ausentes – 5

São Leopoldo – 79

São Lourenço do Sul – 7

São Luiz Gonzaga – 8

São Marcos – 7

São Martinho – 5

São Pedro do Sul – 1

São Sebastião do Caí – 4

São Vendelino – 1

Sapiranga – 59

Sapucaia do Sul – 63

Sarandi – 7

Seberi – 1

Selbach – 6

Senador Salgado Filho – 2

Sentinela do Sul – 2

Serafina Corrêa – 9

Sertão – 2

Sertão Santana – 6

Severiano de Almeida – 1

Soledade – 10

Tapejara – 12

Tapes – 4

Taquara – 3

Taquari – 57

Tenente Portela – 10

Teutônia – 9

Torres – 28

Tramandaí – 1

Três Arroios – 1

Três Coroas – 8

Três de Maio – 5

Três Forquilhas – 2

Três Passos – 16

Triunfo – 9

Tucunduva – 5

Tunas – 1

Tupandi – 3

Tuparendi – 1

Uruguaiana – 25

Vacaria – 6

Vale Real – 6

Vanini – 1

Venâncio Aires – 26

Vera Cruz – 17

Veranópolis – 21

Vespasiano Correa – 2

Viadutos – 3

Viamão – 9

Vila Flores – 5

Vila Maria – 2

Vista Alegre do Prata – 1

Xangri-lá – 1.

A atualização teve ainda 172 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.