Milena Juliano com máscara estampada com a obra "Universo"

Unir arte e proteção. Esse foi o ponto de partida da artista plástica Milena Juliano quando iniciou a produção de máscaras estampadas com suas obras. Com a obrigatoriedade do uso do equipamento para evitar a propagação do coronavírus no RS, Milena sentiu a necessidade de levar não só segurança, mas também um pouco de cor ao dia a dia das pessoas.

Quatro obras foram escolhidas para estampar as máscaras feitas em neoprene: “Enquanto Há Vida, Há Esperança”, “Geometria da Vida”, “Energia do Coração” e “Universo”. A produção é uma parceria com a Ghola Camisas.

“As primeiras máscaras foram feitas para que fizéssemos uma doação e também para presentear os amigos e familiares, levando arte neste momento difícil que estamos vivendo. O retorno foi tão positivo que agora estamos viabilizando que empresas possam adquirir a quantidade desejada e façam também suas doações para as comunidades e instituições que escolherem. Não tinha ideia de que teria essa demanda, mas estou feliz em poder auxiliar neste processo”, contou Milena.

Além disso, neste mês, Milena é uma das 11 brasileiras escolhidas para integrar a 5ª edição do Salão Internacional de Pintura, promovido pela Menduina Schneider Art Gallery, de Los Angeles (EUA). A obra escolhida para participar da exposição foi “Pérola Negra”.

Ainda neste mês, até o dia 29, Milena participa da Exposição Coletiva ConfinArt, da Gravura Galeria de Arte, na qual parte da renda arrecadada será destinada ao projeto Arquitetos Voluntários. Com a obra “Energia da Natureza”, Milena traz a força da natureza, usando tinta fluida na cor verde e resina.