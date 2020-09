Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já registra mais de 175 mil casos de coronavírus. A pandemia já matou 4.409 gaúchos

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

Boletim desta segunda-feira acrescentou 708 testes positivos e 25 óbitos por Covid. (Foto: Divulgação/SES)

Divulgado na tarde desta segunda-feira (21), o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde acrescentou 708 testes positivos e 25 novas mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, o Estado acumula desde março 175.349 casos confirmados da doença, com 160.996 recuperados (92%) e 4.409 perdas humanas para a pandemia.

Porto Alegre lidera a estatística da pandemia no Rio Grande do Sul, tanto em contingente de infectados (24.446) quando no que se refere aos falecimentos causados pelo coronavírus (926). Na ponta de baixo da lista, apenas cinco dos 497 municípios gaúchos ainda não registraram casos de Covid, o que representa menos de 1% do total. São elas: Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Novo Tiradentes e Pedras Altas.

Os 25 novos falecimentos informados pelo relatório desta segunda-feira abrangem pacientes com idades entre 36 e 87 anos, mas os idosos se mantém como o principal segmento populacional entre os casos fatais do coronavírus. Confira a seguir a lista, por município de residência e que também menciona o gênero (feminino ou masculino).

– Barracão (homem, 79);

– Bom Principio (mulher, 74);

– Cachoeirinha (homem, 54);

– Campo Bom (homem, 63);

– Canoas (homem, 61);

– Capão da Canoa (mulher, 36);

– Capão da Canoa (homem, 82);

– Caxias do Sul (mulher, 82);

– Charqueadas (mulher, 77);

– Feliz (homem, 78);

– Gramado (homem, 70);

– Gramado (homem, 78);

– Imbé (homem, 66);

– Novo Hamburgo (homem, 73);

– Novo Hamburgo (homem, 69);

– Novo Hamburgo (homem, 84);

– Porto Alegre (homem, 70);

– Santa Bárbara do Sul (mulher, 86);

– Santa Maria (mulher, 87);

– São Francisco de Paula (mulher, 57);

– Sapiranga (mulher, 69);

– Sarandi (homem, 57);

– Taquari (mulher, 71);

– Tramandaí (homem, 72);

– Três Passos (homem, 79).

Monitores

Dentro do processo de compras por pregão eletrônico, a Secretaria da Saúde do Estado (SES/RS) recebeu nesta segunda-feira 230 monitores para leitos de UTI-Adulto. Eles serão enviados a hospitais que atendem pacientes de Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na semana passada chegaram os 230 respiradores que fazem parte do conjunto de equipamentos adquiridos.

Uma parte destes aparelhos, que foi paga com verbas do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), do Ministério Público Estadual (MPE), estão sendo entregues diretamente em quatro hospitais. São 30 monitores para as mesmas instituições hospitalares que já receberam respiradores.

Na região da Fronteira, o hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, de Rosário do Sul, foi contemplado com cinco monitores e a Santa Casa de Uruguaiana, com 10. Na região Missioneira, a Associação Hospitalar de Santo Ângelo com cinco monitores e na região da Serra, o Hospital São Carlos, de Farroupilha, com 10 monitores.

No setor de suprimentos da SES/RS, sediado em Porto Alegre, ficarão os 200 monitores que foram comprados com recursos para combate à Covid-19 e serão também utilizados para substituir equipamentos que historicamente são locados para as UTIs no Rio Grande do Sul. O destino deles será definido conforme as necessidades da rede hospitalar.

O edital do processo de compra destes itens foi lançado em junho deste ano no site da Subsecretaria Central de Licitações (Celic). A compra foi concretizada no valor de R$ 17,06 milhões, inferior ao valor de referência que constava no edital, gerando uma economia de R$ 5 milhões ao Tesouro do Estado.

(Marcello Campos)

