16 de setembro de 2020

Os recuperados são 150.783 (92% dos casos). Foto: Divulgação SES Os recuperados são 150.783 (92% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (16) 3.561 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 42 óbitos. O total de casos é de 164.373 em 490 municípios (99%) e o de óbitos é de 4.216. Os recuperados são 150.783 (92% dos casos).

Entre os óbitos divulgados nesta quarta, um ocorreu em 1º de agosto e teve agora a ficha reanalisada. Os demais são de datas entre os dias 1º e 16 de setembro.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Cachoeirinha (mulher, 64 anos);

Canoas (homem, 87 anos);

Canoas (homem, 50 anos);

Canoas (mulher, 83 anos);

Casca (mulher, 93 anos);

Caxias do Sul (homem, 59 anos);

Colorado (homem, 56 anos);

Cruz Alta (mulher, 54 anos);

Esteio (homem, 47 anos);

Esteio (homem, 74 anos);

Esteio (mulher, 88 anos);

Gramado (mulher, 86 anos);

Gravataí (homem, 68 anos);

Gravataí (homem, 69 anos);

Herval (homem, 66 anos);

Ivoti (mulher, 67 anos);

Lajeado (homem, 65 anos);

Marau (mulher, 94 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 68 anos);

Passo Fundo (mulher, 36 anos);

Porto Alegre (homem, 84 anos);

Porto Alegre (homem, 81 anos);

Porto Alegre (mulher, 49 anos);

Porto Alegre (homem, 87 anos);

Porto Alegre (homem, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 82 anos);

Porto Alegre (mulher, 65 anos);

Rio Grande (homem, 76 anos);

São Borja (homem, 85 anos);

São Domingos do Sul (mulher, 62 anos);

São Leopoldo (homem, 69 anos);

São Leopoldo (mulher, 88 anos);

São Leopoldo (homem, 43 anos);

São Sebastião do Caí (homem, 80 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 87 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 64 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 73 anos);

Sarandi (homem, 75 anos);

Torres (mulher, 81 anos);

Tramandaí (homem, 72 anos);

Três Palmeiras (homem, 77 anos);

Vacaria (homem, 28 anos).

A atualização teve ainda 130 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Agudo – 6

Ajuricaba – 13

Alegrete – 2

Alegria – 1

Alvorada – 58

Anta Gorda – 2

Araricá – 3

Arroio do Meio – 4

Arroio do Sal – 1

Arroio dos Ratos – 6

