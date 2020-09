Porto Alegre Prefeitura reúne-se com representantes de transporte escolar

Os encontros para formatar um modelo que ofereça segurança à comunidade escolar seguirão ao longo da semana. Foto: Divulgação/PMPA

A prefeitura deu sequência, na tarde desta quarta-feira (16) às reuniões virtuais para debater os protocolos e calendários sugeridos para o retorno gradual de volta às aulas. A videoconferência reuniu representantes das vans escolares. Os encontros para formatar um modelo que ofereça segurança à comunidade escolar seguirão ao longo da semana. Na terça-feira (15) o grupo especial formado para debater o tema e o Comitê Técnico de Enfrentamento ao Coronavírus conversaram com representantes de instituições particulares e estatais de Educação Infantil.

A proposta da prefeitura prevê o retorno da Educação Infantil a partir de 28 de setembro para alimentação, atividades de apoio e adaptação. Em 5 de outubro, estariam autorizadas as escolas de Educação Infantil, 3º ano do Ensino Médio, Educação Profissional e EJA (Educação de Jovens e Adultos). A partir de 13 de outubro, ficam liberadas as refeições e atividades de apoio em todas as demais escolas. A data prevista para retorno do Ensino Fundamental 1 e Educação Especial é 19 de outubro, e do Fundamental 2, Especial e 1º e 2º anos do Ensino Médio, 3 de novembro.

