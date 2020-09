Colunistas Cecchini, candidato a vice-prefeito na chapa de José Fortunati, não tem filiação partidária.

Por Flavio Pereira | 16 de setembro de 2020

Cecchini foi anunciado candidato a vice-prefeito ao lado de Fortunati. Foto: Divulgação/PTB Foto: Divulgação/PTB

O neurocirurgião, professor e ex-diretor do Hospital Conceição, André Cecchini, do Patriota, anunciado como candidato a vice-prefeito da chapa liderada por José Fortunati, do PTB, não está filiado ao partido. Uma certidão emitida pela Justiça eleitoral, demonstra que o candidato a vice de Fortunati não teria condiçoes legais de disputar o cargo.

A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade, conforme dispõe o inciso V do parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal. Além disso, nos termos do artigo 16 da Lei dos Partidos Políticos (Lei n° 9.096/1995), só pode se filiar a partido o eleitor que estiver em pleno gozo de seus direitos políticos.

De acordo com o artigo 9º da Lei das Eleições (Lei nº 9. 504/1997), para disputar um pleito, o candidato deve estar com a filiação partidária aprovada pela agremiação política pelo menos seis meses antes da eleição.

