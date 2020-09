Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 3.883 novos casos de coronavírus e se aproxima de 4 mil óbitos

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Os recuperados são 138.272 (91% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 138.272 (91% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (10) 3.883 novos casos de coronavírus e mais 47 óbitos, totalizando 151.392 casos confirmados em 489 municípios (98% do total) e 3.929 óbitos. Os recuperados são 138.272 (91% dos casos).

Um dos óbitos divulgados nesta quinta, segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde) ocorreu em 30 de julho e aguardava conclusão da notificação. Outros quatro são de agosto e também aguardavam fechamento dos dados. Os demais são de datas entre os dias 3 e 10 de setembro.

A atualização teve ainda 66 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alegrete (mulher, 95 anos);

Barra do Ribeiro (mulher, 55 anos);

Bento Gonçalves (mulher, 62 anos);

Bento Gonçalves (homem, 91 anos);

Caçapava do Sul (mulher, 63 anos);

Camaquã (mulher, 57 anos);

Campina das Missões (homem, 68 anos);

Canoas (mulher, 61 anos);

Canoas (homem, 74 anos);

Canoas (mulher, 103 anos);

Capão da Canoa (homem, 66 anos);

Caxias do Sul (mulher, 80 anos);

Caxias do Sul (homem, 79 anos);

Cruzaltense (homem, 77 anos);

Gramado (mulher, 87 anos);

Gravataí (homem, 56 anos);

Gravataí (homem, 63 anos);

Gravataí (homem, 60 anos);

Guaíba (homem, 58 anos);

Guaíba (homem, 74 anos);

Itaqui (homem, 53 anos);

Lagoa Vermelha (mulher, 59 anos);

Marau (homem, 86 anos);

Montauri (mulher, 89 anos);

Novo Xingu (homem, 77 anos);

Pinheiro Machado (homem, 75 anos);

Porto Alegre (homem, 83 anos);

Porto Alegre (homem, 77 anos);

Porto Alegre (homem, 81 anos);

Porto Alegre (homem, 76 anos);

Porto Alegre (homem, 82 anos);

Porto Alegre (mulher, 97 anos);

Porto Alegre (mulher, 89 anos);

Porto Alegre (homem, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 84 anos);

Porto Alegre (homem, 86 anos);

Porto Alegre (mulher, 63 anos);

Santa Maria (mulher, 83 anos);

Santo Antônio da Patrulha (homem, 73 anos);

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 80 anos);

São Lourenço do Sul (homem, 90 anos);

Tavares (homem, 87 anos);

Tramandaí (mulher, 87 anos);

Tramandaí (mulher, 66 anos);

Vacaria (homem, 64 anos);

Vera Cruz (mulher, 85 anos);

Viamão (mulher, 107 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Ajuricaba – 4

Alegrete – 11

Alto Alegre – 5

Alto Feliz – 2

Alvorada – 100

Ametista do Sul – 2

Anta Gorda – 2

Antônio Prado – 5

Arambaré – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) September 10, 2020

