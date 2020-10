Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 34 novos óbitos e chega a quase 5.700 por coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os recuperados são 224.325 (93% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 224.325 (93% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (28) 2.351 novos casos de coronavírus e teve confirmados mais 34 óbitos. O total de casos confirmados é de 240.694; o de óbitos, 5.699. Os recuperados são 224.325 (93% dos casos).

A atualização teve ainda 53 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Entre os óbitos divulgados nesta quarta, um ocorreu em 21 de agosto, em Canoas. Os demais são de datas entre os dias 14 e 28 de outubro.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 61);

Bage (mulher, 56);

Bom Retiro do Sul (mulher, 86);

Butiá (homem, 58);

Campo Bom (homem, 93);

Canela (homem, 65);

Canoas (homem, 72);

Canoas (mulher, 49);

Caxias do Sul (homem, 66);

Caxias do Sul (mulher, 62);

Gramado (homem, 54);

Horizontina (homem, 72);

Nova Hartz (mulher, 60);

Novo Hamburgo (mulher, 97);

Pelotas (homem, 58);

Porto Alegre (mulher, 76);

Porto Alegre (mulher, 93);

Porto Alegre (mulher, 71);

Porto Alegre (homem, 85);

Porto Alegre (mulher, 85);

Porto Alegre (mulher, 86);

Porto Alegre (homem, 74);

Porto Alegre (mulher, 64);

Porto Alegre (homem, 73);

Porto Alegre (mulher, 77) ;

Porto Alegre (homem, 75);

Santa Cruz do Sul (homem, 72);

Santa Maria (mulher, 66);

Sobradinho (mulher, 62);

Três Passos (homem, 77);

Uruguaiana (homem, 63);

Uruguaiana (mulher, 57);

Viamão (homem, 71);

Viamão (homem, 80).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Ajuricaba – 9

Alecrim – 2

Alegrete – 52

Alvorada – 89

Anta Gorda – 1

Antônio Prado – 5

Arroio do Meio – 4

Arroio do Sal – 4

Arroio dos Ratos – 16

Bagé – 2 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) October 28, 2020

Estados debatem a permanência dos Leitos de UTI Covid-19 na rede de saúde

A secretária da Saúde do Estado, Arita Bergmann, e a secretária-adjunta da Saúde, Aglaé Regina da Silva, participaram, nesta quarta-feira (28), de forma virtual, da 10ª Assembleia do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

A habilitação de leitos de UTI Covid-19 pelo Ministério da Saúde e sua permanência na rede de atendimento, como legado dos planos de contingência estaduais, foi debatida durante a reunião. A secretária Arita Bergmann propôs que o Conass formalize para o Ministério da Saúde a necessidade de prorrogação automática da habilitação dos leitos de UTI Covid-19. “Devido à instabilidade do número de casos de coronavírus nesta pandemia, não temos definição da possibilidade de fechamento de leitos”, afirmou.

A secretária também solicitou um apoio do Programa Todos pela Saúde para a implementação da vacinação contra a Covid-19, em todo o País.

Também foram temas abordados durante a assembleia, a atualização sobre a perspectiva de haver uma vacina contra o coronavírus no Brasil, a retomada de cirurgias eletivas pelo SUS (Sistema Único de Saúde), devido à demanda represada durante a pandemia. Foi realizado, ainda, um balanço da iniciativa Todos pela Saúde, programa que contribuiu com doações e apoio aos Estados durante a pandemia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul