Saúde Rio Grande do Sul registra mais de 5 mil e 200 novos casos de covid; número de mortes segue sem atualização

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2022

A taxa média de ocupação de leitos de UTI em geral é de 74,0% no RS. (Foto: EBC)

Neste sábado (4), o Rio Grande do Sul registrou 5.257 novos casos de covid-19, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Com isso, o total de casos confirmados no Estado é de 2.456.960. Já o número de novos óbitos permanece em 39.565, que ficou sem atualização pelo terceiro dia seguido devido a uma falha no sistema do Ministério da Saúde.

Dentre os registros de contágio conhecidos até agora no Rio Grande do Sul, em mais de 2,38 milhões o paciente já se recuperou (cerca de 97% do total). Outros 35.733 (em torno de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, seguem em acompanhamento.

Esse contingente abrange desde os indivíduos assintomáticos que permanecem em quarentena domiciliar até pacientes graves internados em unidades de terapia intensiva nos hospitais.

A taxa média de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em geral é de 74,0% no Estado, segundo a pasta, com 1.846 pacientes em 2.495 leitos.

Homenagem

Os profissionais da área da enfermagem que morreram em decorrência da covid-19 no Estado foram homenageados na última quinta-feira (2) em ato na Secretaria Estadual da Saúde realizado por iniciativa Coren-RS (Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul). O nome de 27 enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem que atuaram na linha de frente dos atendimentos durante a pandemia foram registrados em uma placa que foi descerrada no corredor do 6º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari, onde fica o gabinete da secretaria. A homenagem faz parte das ações do conselho para o Mês da Enfermagem.

A secretária Arita Bergmann frisou no ato a dedicação da categoria. “As famílias que perderam um ente que estava trabalhando na pandemia tenham a certeza de essas pessoas deixaram registrado o orgulho que o Coren pelo que fizeram pela saúde do Estado”, disse. Arita destacou ainda a importância desses profissionais. “Toda a categoria foi uma força de trabalho fundamental para, acima de tudo, minimizar o sofrimento que os pacientes e as famílias tiveram ao longo da pandemia”, ressaltou. Arita ainda salientou o papel que enfermeiros, técnicos e auxiliares tiveram e ainda têm na vacinação contra o coronavírus. “Se hoje eu posso dizer que já fiz minhas quatro doses é porque em quatro oportunidades eu pude contar com o atendimento com zelo e responsabilidade de um profissional da enfermagem para proteger a mim e a coletividade”, comentou.

A presidente do Coren-RS, Rosangela Gomes Schneider, lembrou que o conselho teve ainda um outro papel importante durante a pandemia, tendo sido convidado para compor o Centro de Operações de Emergências da Saúde, onde puderam participar das decisões e discussões do enfrentamento à doença.

Segundo o conselho, no Rio Grande do Sul, foram 27 profissionais da categoria que faleceram por covid-19, de um total de 7.024 casos reportados ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Em todo o país, 872 colegas morreram em decorrência do novo Coronavírus e 63.459 casos foram comunicados.

