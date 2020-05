Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 228 novos casos de coronavírus e chega a 6.785

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O número estimado de pacientes curados no RS é de 5.012 (73,9% dos casos). Foto: Reprodução O número estimado de pacientes curados no RS é de 5.012 (73,9% dos casos). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (26) 228 novos casos de coronavírus. Nas últimas 24 horas foram confirmados seis óbitos . O total de casos confirmados é de 6.785, e o de óbitos, 203. Há casos da doença em 259 municípios. O número estimado de pacientes curados no RS é de 5.012 (73,9% dos casos).

Os novos óbitos pelo novo coronavírus são de residentes dos seguintes municípios:

– Bom Retiro do Sul (homem, 76 anos);

– Encantado (homem, 52 anos);

– Gravataí (homem, 63 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 62 anos);

– Tramandaí (homem, 61 anos);

– Venâncio Aires (mulher, 75 anos).

Os novos casos confirmados nesta terça pelo novo coronavírus são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alegrete – 1

Ametista do Sul – 1

Arroio do Meio – 2

Barão de Cotegipe – 1

Bento Gonçalves – 9

Bom Jesus – 1

Bom Progresso – 1

Bom Retiro do Sul – 4

Caçapava do Sul – 5

Cachoeirinha – 9

Camaquã – 1

Candelária – 1

Capitão – 1

Carazinho – 1

Carlos Barbosa – 4

Caxias do Sul – 2

Coxilha – 3

Cruz Alta – 1

Eldorado do Sul – 3

Encantado – 2

Esperança do Sul – 1

Espumoso – 1

Estrela – 3

Formigueiro – 3

Garibaldi – 1

Gravataí – 2

Guaíba – 1

Guaporé – 2

Ijuí – 1

Imbé – 1

Lajeado – 51

Marau – 3

Monte Belo do Sul – 1

Montenegro – 12

Nova Santa Rita – 2

Novo Hamburgo – 3

Osório – 1

Passo Fundo – 1

Paverama – 2

Rio Grande – 1

Saldanha Marinho – 2

Santa Cruz do Sul – 4

Santa Maria – 2

Sant’Ana do Livramento – 1

Santiago – 2

Santo Ângelo – 1

Santo Antônio da Patrulha – 2

São Borja – 1

São Domingos do Sul – 1

São Gabriel – 7

São José do Ouro – 1

São Leopoldo – 18

São Marcos – 1

São Valentim – 2

Sapiranga – 2

Sapucaia do Sul – 6

Serafina Corrêa – 4

Tabaí – 1

Tapejara – 2

Taquari – 7

Três Passos – 2

Uruguaiana – 1

Vacaria – 1

Venâncio Aires – 10

Vila Nova do Sul – 1

A atualização teve ainda 2 casos excluídos por duplicidade.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul