Porto Alegre Obras do trecho 3 da Orla do Guaíba avançam mesmo com impacto da pandemia

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Prefeito vistoriou o local onde será construída a maior pista de skate da América Latina. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O impacto da pandemia do novo coronavírus vem sendo absorvida pelo consórcio que realiza as obras de revitalização no trecho 3 da Orla do Guaíba. Alguns funcionários saíram e a engenharia financeira teve de ser reajustada, mas os serviços seguem seu ritmo e o cronograma terá pequena alteração. O relato do andamento foi feito pelos engenheiros ao prefeito Nelson Marchezan Júnior, que visitou o local na manhã desta terça-feira (26).

Acompanhado pelo secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, o prefeito reuniu-se no canteiro de obras reunido com o diretor-presidente da RGS Engenharia e o diretor do Conselho de Administração do Consórcio ACA/RGS (que executa o projeto), Rafael Sacchi, e sua equipe técnica. Depois, percorreu o espaço e foi informado sobre o que está sendo feito e os próximos passos.

Com cerca de 1,6 mil metros de extensão, o local será destinado à prática de esportes e terá a maior pista de skate da América Latina. Elaborado pelo arquiteto Jaime Lerner, o projeto integra o conjunto de obras que estão devolvendo à população o convívio com o Lago Guaíba. O trecho 1, já entregue, é elogiado por porto-alegrenses e turistas. No trecho 3, serão investidos R$ 46.171.731,77.

Os serviços de terraplenagem (96% prontos), rede de drenagem pluvial (90%) e execução do estacionamento para 150 vagas (92%) já estão em fase final. O canteiro de obras, o cercamento e as estacas de fundações das edificações, de postes inclinados, reservatório e pontilhão estão finalizados; as contenções com muros de gabião (malha de aço em forma de caixas preenchidas por pedras) estão 82% concluídas; e a pista de skate está com 10% de andamento. De acordo com o secretário Gazen, a empresa mantém todas as frentes de obra em funcionamento.

Também participaram da vistoria o vereador Ramiro Rosário; o gerente de contrato do consórcio ACA/RGS, Adriano Pereira; e o engenheiro de produção do consórcio, Lucas Scholten Souza, além de técnicos da prefeitura.

