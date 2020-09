Rio Grande do Sul Coronavírus: Rio Grande do Sul tem maioria de regiões com taxa de óbito abaixo da média estadual

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

RS tem as menores taxas de óbito por Covid-19 do país.

Com uma das menores taxas de óbito por coronavírus do país para cada grupo de 100 mil habitantes desde o início da pandemia, o Rio Grande do Sul tem a maioria de suas regiões com indicadores mais positivos do que a própria média estadual. Das 21 regiões definidas pelo modelo de Distanciamento Controlado, 13 apresentaram média móvel de morte pela doença nos últimos sete dias inferior a 0,35. Destaque fica com as regiões de Uruguaiana (média móvel nos últimos sete dias de 0,03), Ijuí (0,06) e Bagé (0,08). Das áreas Covid que ficaram com os piores resultados, predomina a macrorregião Metropolitana.

O levantamento divulgado pelo Comitê de Dados do governo para o enfrentamento da pandemia reúne informações atualizadas até quinta-feira (24/9). O estudo traz comparativos do último semestre entre as taxas médias do Brasil, do Estado e das 21 regiões. Pelo monitoramento, a região de Bagé aparece com números abaixo da média móvel nacional e do Rio Grande do Sul desde o mês de maio. As áreas de Uruguaiana, Santo Ângelo e Ijuí igualmente apresentam números positivos há vários meses.

Mesmo com uma queda bastante acentuada na última semana, a região de Porto Alegre segue com uma média móvel (0,48) acima do RS e do Brasil. A capital gaúcha e outras cinco cidades do entorno (Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí e Viamão) superam o indicador estadual desde o início de julho. Além de Pelotas (0,55) e Porto Alegre, a média móvel dos últimos sete dias apresenta mais seis regiões com números acima da taxa de óbitos para cada 100 mil habitantes medida para o Estado como um todo: Guaíba (0,48), Taquara (0,42), Novo Hamburgo (0,41), Canoas (0,38), Cruz Alta (0,38) e Santa Maria (0,36).

“Apesar de termos um número acumulado de mortes bem abaixo da média nacional, no momento o Estado registra taxa móvel um pouco superior. Por isso, as pessoas precisam seguir com os cuidados individuais e evitar aglomerações”, alerta o pesquisador André Augustin. Responsável pelo monitoramento, Augustin integra o Departamento de Economia e Estatística (DEE/SPGG) e atua junto ao comitê.

Modelo

Na avaliação da coordenadora do Comitê de Dados, Leany Lemos, o estudo reforça o acerto do modelo de Distanciamento Controlado ter adotado a divisão do Rio Grande do Sul em regiões Covid-19 para monitorar o risco do avanço do novo coronavírus. “O Estado tem características muito próprias em cada região, desde o perfil populacional, a atividade econômica preponderante e a estrutura de atendimento. Por isso, o modelo estabeleceu um sistema que buscasse refletir essas realidades distintas e o comportamento do vírus no território”, observa.

O Distanciamento Controlado entrou em vigor no mês de maio e, desde então, é atualizada semanalmente a classificação do risco epidemiológico de cada região por meio de bandeiras (amarela, laranja, vermelha e preta)

