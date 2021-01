Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mais 3.693 casos de coronavírus e 55 novos óbitos pela doença

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Número de recuperados é de 515.605 (95%). Foto: Divulgação/SES

Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (28) mais 3.693 casos de coronavírus e 55 novos óbitos pela doença, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde). O total de casos confirmados é de 540.157 e o de óbitos, 10.567. O número de recuperados é de 515.605 (95%).

Entre os óbitos divulgados, dois ocorreram em dezembro e os demais ocorreram entre os dias 2 e 28 de janeiro. A atualização teve ainda 282 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alegrete (mulher, 73);

Alegrete (homem, 61);

Alvorada (homem, 69);

Cachoeirinha (mulher, 84);

Candelária (homem, 78);

Canoas (mulher, 61);

Colorado (homem, 60);

Cruz Alta (mulher, 6 meses);

Dom Pedrito (mulher,46);

Eugênio Castro (homem, 69);

Fortaleza do Vale (mulher, 87);

Gravataí (mulher, 97);

Ibarama (homem, 61);

Ijuí (mulher, 88);

Imbé (mulher, 72);

Jaguari (homem, 91);

Morro Reuter (mulher, 58);

Novo Cabrais(homem, 40);

Novo Hamburgo (homem, 85);

Novo Hamburgo (homem, 64);

Passo Fundo (homem, 64);

Pelotas (homem, 49);

Porto Alegre (mulher, 88);

Porto Alegre (homem, 72);

Porto Alegre (homem, 82);

Porto Alegre (homem, 64);

Porto Alegre (homem, 82);

Porto Alegre (mulher, 52);

Porto Alegre (mulher, 92);

Porto Alegre (mulher, 77);

Porto Alegre (homem, 66);

Porto Alegre (homem, 80);

Porto Alegre (homem, 66);

Rio Grande (homem, 48);

Santa Cruz do Sul (mulher, 57);

Santa Cruz do Sul (homem, 66);

Santa Maria (mulher,65);

Santa Vitória do Palmar (homem, 54);

Santana do Livramento (homem, 71);

Santo Anônio da Patrulha (homem, 61);

São Leopoldo (homem, 68);

São Leopoldo (homem, 69);

São Leopoldo (homem, 75);

São Leopoldo (homem, 77);

São Leopoldo (homem, 75);

São Leopoldo (mulher, 75);

Sarandi (homem, 72);

Taquari (homem, 37);

Taquari (mulher, 78);

Teutônia (mulher, 79);

Três Passos (homem, 51);

Tupanciretã (homem, 70);

Vale do Sol (mulher, 57);

Veranópolis (mulher, 61);

Vila Flores (homem, 74).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Água Santa – 7

Agudo – 3

Ajuricaba – 7

Alegrete – 33

Almirante Tamandaré do Sul – 1

Alto Feliz – 1

Alvorada – 121

André da Rocha – 1

Anta Gorda – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 28, 2021

