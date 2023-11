Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem número expressivo de inscritos no Enem para pessoas privadas de liberdade

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, foram inscritos 3.330 apenados interessados em realizar as provas Foto: Divulgação Susepe Ao todo, foram inscritos 3.330 apenados interessados em realizar as provas - Foto: Divulgação Susepe Foto: Divulgação Susepe

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), por meio de cada uma das dez Regiões Penitenciárias do Rio Grande do Sul, inscreveu 3.330 apenados interessados em realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa 2023. As inscrições para as provas encerraram em 27 de outubro.

No total, a 1ª Região Penitenciária foi a que teve maior número de inscritos, com 862 participantes, seguida da 9ª Região, com 351, e da 4ª Região, com 346. Em termos percentuais, a 5ª Região foi a que teve o maior índice de inscritos, com 11,2% dos presos inscritos. Na sequência, ficaram a 10ª Região, com 10,7%, e a 4ª Região, com 10,5%.

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, destacou que esta é uma grande oportunidade para as pessoas privadas de liberdade. “A educação é a base para a formação de um futuro profissional e pessoal. Por meio desta prova, elas poderão pavimentar este caminho, buscando a ressocialização.”

O superintendente dos Serviços Penitenciários, Mateus Schwartz, também ressaltou que a educação é um recurso primordial para a reinserção social. “Oferecer ferramentas para que os apenados tenham acesso ao estudo é uma das missões da instituição, que busca cumprir o Plano Estadual de Educação às Pessoas Presas e Egressas do Sistema Prisional 2021-2024”, disse.

As provas do Enem PPL 2023 serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro. O resultado será divulgado em 27 de dezembro. Os candidatos farão provas nas seguintes áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

A diretora do Departamento de Tratamento Penal, Rita Leonardi, reafirmou o compromisso da superintendência com a educação dos apenados. “O expressivo número de inscritos para a realização do Enem 2023 reforça o compromisso da Susepe com a ressocialização, por meio da educação continuada, e também o empenho das delegacias penitenciárias e dos estabelecimentos prisionais para que os apenados se mantenham interessados nos estudos”, destacou.

No primeiro dia, os apenados terão 5h30 para realizar a prova e, no segundo dia, 5h, com início às 13h30. As provas e o grau de dificuldade serão os mesmos enfrentados pelos demais candidatos no Enem geral. A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da federação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-tem-numero-expressivo-de-inscritos-no-enem-para-pessoas-privadas-de-liberdade/

Rio Grande do Sul tem número expressivo de inscritos no Enem para pessoas privadas de liberdade

2023-11-07