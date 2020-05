Rio Grande do Sul Pesquisa estima que Rio Grande do Sul tem quase 25 mil casos de coronavírus

13 de Maio de 2020

A terceira etapa da pesquisa de prevalência do novo coronavírus no Rio Grande do Sul foi divulgada nesta quarta-feira (13) pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas) e pelo governo gaúcho durante transmissão ao vivo pela internet. O levantamento estima que o Estado tem 24,86 mil casos de Covid-19.

A pesquisa aponta que o RS registra um infectado para cada 454 habitantes. Nesta etapa do estudo, foram testados 4,5 mil moradores dos mesmos municípios das rodadas anteriores: Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana. Dez exames deram positivo, sendo quatro em Passo Fundo.

Na terceira fase do levantamento, 0,22% das pessoas testadas apresentaram resultado positivo. Na testagem anterior, realizada no último fim de semana de abril, esse índice havia sido de 0,13%. No primeiro levantamento, há um mês, foi de 0,05%.

Os novos dados estimam que, para cada 1 milhão de habitantes do Rio Grande do Sul, haja 2,2 mil casos reais de infectados por Covid-19 e apenas 248 casos notificados – ou seja, para cada ocorrência notificada, haveria nove subnotificadas. Pela margem de erro, esse número pode variar entre 4 e 16.

“Os casos notificados representam apenas uma parcela do total, confirmando a nossa teoria do iceberg de que existe uma parte visível, representada pelas estatísticas oficiais, e uma parte submersa, que precisa ser conhecida para que sejam tomadas as melhores decisões para o seu enfrentamento”, afirmou Pedro Hallal, reitor da UFPel e coordenador do projeto.

“Os dados do estudo são importantes porque integram os parâmetros que usamos para o distanciamento controlado”, destacou o governador Eduardo Leite.

A pesquisa ainda está em andamento. A previsão é realizar, até 25 de maio, entrevistas e testes com 18 mil pessoas em nove cidades gaúchas, mas já foram confirmadas pelo menos mais duas fases, cujas datas serão anunciadas em breve.

