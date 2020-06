Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem quase 390 mortes por coronavírus e 17,1 mil infectados

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

A doença atinge 358 municípios gaúchos Foto: Reprodução A doença atinge 358 municípios gaúchos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Secretaria Estadual da Saúde divulgou, na tarde desta quarta-feira (17), os dados atualizados da pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Segundo o boletim, foram confirmados 744 novos casos da doença e mais 13 óbitos por coronavírus no Estado.

Com isso, o número de infectados pela Covid-19 no RS aumentou para 17.128. Desse total, 13.803 pacientes (81%) estão recuperados da doença.

O novo coronavírus já matou 387 pessoas no Estado. A pandemia atinge 358 municípios gaúchos.

Os dados da Secretaria Estadual da Saúde sobre a Covid-19 podem ser conferidos em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

