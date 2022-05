Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem uma das menores médias móveis de mortes na pandemia

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Estado registrou 39.296 óbitos pela doença em toda a pandemia. Foto: Cristine Rochol/PMPA Estado registrou 39.296 óbitos pela doença em toda a pandemia. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Rio Grande do Sul registrou, nesta terça-feira (3), as primeiras duas mortes por Covid-19 em maio de 2022. As duas vítimas são de Santa Maria, na Região Central, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Com isso, o Estado tem 39.296 óbitos da doença em toda a pandemia, desde março de 2020.

A média móvel de óbitos voltou a cair, chegando a quatro vítimas diárias, em média, esta semana, -44% do que há duas semanas. É a primeira vez desde 3 de janeiro em que a média é atingida, um dos menores patamares em toda a pandemia, só registrado anteriormente no começo de maio de 2020.

A Secretaria registrou ainda mais 3.345 casos de coronavírus. O RS tem no total 2.341.100 infecções conhecidas de coronavírus desde o começo da pandemia.

Hospitalizações

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul recuou para 67%, com 1.727 pacientes em 2.563 vagas, 14 a menos do que no dia anterior. Com Covid, entretanto, são 86 com confirmação e 65 com suspeita, proporção que se mantém nos últimos dias.

Vacinação

A SES não atualizou o painel de vacinação até as 16h desta terça. Logo, o estado segue com 4.737.659 pessoas, ou seja, 41,3% da população com o esquema com três doses ou duas, para quem recebeu a primeira da Janssen.

Além disso, outras 177,7 mil doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade e outras 72 mil como doses de reforço ou quarta dose.

Apesar disso, 2,9 milhões de pessoas estão com o reforço em atraso, além de 747 mil que sequer completaram o esquema vacinal primário.

