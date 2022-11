Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá temperaturas elevadas nos próximos dias

Por Marcelo Warth | 25 de novembro de 2022

Na segunda e na terça, a presença do ar quente e úmido manterá o tempo mais abafado Foto: Reprodução Na segunda e na terça, a presença do ar quente e úmido manterá o tempo mais abafado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os próximos dias ão temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul, aponta um boletim meteorológico divulgado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Neste (26), o tempo permanece seco, com temperaturas superiores a 30°C em todo o Estado. Neste (27), o ingresso de ar úmido vai favorecer o aumento da nebulosidade em todas as regiões. No Norte e no Nordeste, poderão ocorrer pancadas de chuva.

Na (28) e na terça-feira (29), a presença do ar quente e úmido manterá o tempo mais abafado, com períodos de céu encoberto e possibilidade de pancadas isoladas de chuva, típicas de verão, em todas as regiões. Os volumes previstos deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros. No Alto Uruguai, Planalto e na Serra do Nordeste, as precipitações oscilarão entre 35 e 50 milímetros, podendo superar os 60 milímetros nos Campos de Cima da Serra.

Porto Alegre

Neste sábado, o sol com algumas nuvens predomina em Porto Alegre, com temperatura mínima de 18°C e máxima de 31°C, conforme a Metsul Meteorologia.

Neste domingo, a Capital terá chuvas isoladas, com mínima de 20°C e máxima de 28°C. Na segunda, o tempo ficará firme, e os termômetros marcarão entre 19°C e 31°C.

