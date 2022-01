Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ultrapassa 1,7 milhão de infectados pela Covid

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Em janeiro, 196.142 pessoas já apresentaram diagnóstico positivo para a doença - o segundo maior número de contágios em um mês. Foto: Reprodução

Com mais 5.754 casos confirmados para Covid-19, o Estado ultrapassou nesta segunda-feira (24) a marca de 1,7 milhão de infectados desde o início da pandemia, em março de 2020, com 36.644 mortos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o número de contaminados pelo coronavírus saltou para 1.704.958. Em janeiro, 196.142 pessoas já apresentaram diagnóstico positivo para a doença – o segundo maior número de contágios em um mês.

Até o início da noite de domingo, dos 3.095 leitos disponíveis, 1.860 estavam ocupados – o equivalente a uma taxa de ocupação geral de 60,1%.

As internações de pacientes com diagnóstico de Covid-19 voltaram a apresentar elevação, com 396 pessoas em estado grave, um aumento de 144% em duas semanas. No dia de 10 janeiro, havia 164 hospitalizações em decorrência da doença no RS.

Por conta da disseminação da doença, 131.386 pessoas com a diagnóstico confirmado seguiam em acompanhamento. A proporção de leitos livres também registrava o menor número em seis meses: 1.235. Em 1 de agosto do ano passado, os leitos livres totalizavam 1.226.

