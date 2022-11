Rio Grande do Sul Primeiro dia do Rio Grande do Sul Fashion Week proporciona aos gaúchos uma imersão no universo da moda

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

O evento transformou o Salão Nobre da Catedral Metropolitana em uma passarela para desfiles de grifes, estilistas, multimarcas e microempreendedores do estado. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

Uma verdadeira imersão no universo da moda. Esse foi o primeiro dia do Rio Grande do Sul Fashion Week (RSFW), que começou na terça-feira (08) em Porto Alegre. Com o objetivo de ser uma plataforma de moda, negócios e entretenimento, o evento transformou o Salão Nobre da Catedral Metropolitana em uma passarela para desfiles de grifes, estilistas, multimarcas e microempreendedores do estado.

A estilista gaúcha Angela de Xavier apresentou looks primavera-verão, apostando em cores fortes e vibrantes. Já a Vizzano lançou uma versátil coleção de calçados, de esportivos a sapatos de festa. Com muitos vestidos, a marca Bordo investiu no floral, enquanto a Anthonnia trouxe o preto e o brilho para a passarela, adicionando um ar noturno às peças através de diferentes tecidos.

Na sequência, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) realizou um desfile mais do que especial. Vestindo roupas do Imama customizadas, as modelos foram mulheres que venceram o câncer de mama. As blusas, saias e vestidos serão leiloados para arrecadar fundos em prol da instituição. Raphaella Castro e sua grife cearense Mar del Castro encerraram a noite, com toda a identidade visual de praia que o estado proporciona: roupas de banho, cores nudes, muito crochê e animal print.

Para Tatiana Sulepa, coordenadora do RSFW, um dos grandes destaques é essa integração que o evento impulsiona. “É incrível trazermos estilistas do Nordeste para o Sul, do Sul para o Sudeste, e assim por diante. Estamos fomentando negócios dessa indústria que movimenta mais de R$ 200 milhões por ano, fazendo com que a moda de cada estado ganhe o brilho que merece”, ressaltou.

Fashion Talks

Além dos desfiles, grandes nomes do setor conversaram com o público através dos Fashion Talks. A estrategista de imagem Michelle Manfroi explicou como aplicar o visagismo, um conjunto de técnicas utilizado para valorizar a beleza de um rosto, à moda. Os métodos vão desde o corte de cabelo, passando pela escolha da maquiagem e dos acessórios. “Saber o que está causando, em si mesma e nos outros que nos enxergam, é se potencializar como ser humano”, defendeu a visagista.

Já a consultora Doris Antunes lançou um questionamento aos presentes: “O que a sua imagem está comunicando sobre você?”. Dentro da temática, ela falou sobre a importância de linhas, cores, formas, volumes e texturas na percepção da mensagem de cada estilo. Segundo ela, roupas pretas, por exemplo, demonstram elegância, enquanto cores claras tornam as pessoas mais acessíveis.

Há 44 anos no mundo da moda, o jornalista Jones Machado falou sobre o setor que, conforme ele, “está sempre em movimento e renovação”. Ao seu lado esteve a joalheira Adriana Cauduro, que comentou sobre a economia circular no segmento. “A moda hoje nos permite mudar de ideia, de gostos, porque as tendências mudam. Assim, jóias podem virar dinheiro de novo”, relatou.

Abordando a cultura da moda, a comunicadora da Rede Pampa e embaixadora do evento Ali Klemt também foi uma das painelistas: “As pessoas precisam entender que a moda vai muito além daquilo que a gente escolhe vestir. Moda é expressão, economia, cultura, e representa muitas mudanças da sociedade.”

Programação

O RSFW segue até a noite desta quarta-feira (09). Na programação, painéis sobre empreendedorismo pioneiro, joalheria sustentável e coloração pessoal, além de desfiles de marcas como Riachuelo, Forum, Mell Marques & Lua Medeiros e da grife do estilista convidado Kalil Nepomuceno.

O acesso ao lounge do evento e às palestras é gratuito mediante inscrição no site www.cnfw.com.br/rsfw. Para assistir aos desfiles, é necessário obter o convite com as marcas participantes, patrocinadores e apoiadores do Rio Grande do Sul Fashion Week.

Confira algumas presenças do primeiro dia do RSFW:

Fotos: Anna Alves/O Sul

