Celebridades Roberto Carlos testa positivo para covid

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Equipe do cantor explicou que ele passa por sintomas gripais leves. Foto: Caio Girardi/Divulgação Equipe do cantor explicou que ele passa por sintomas gripais leves. (Foto: Caio Girardi/Divulgação) Foto: Caio Girardi/Divulgação

Aos 81 anos, Roberto Carlos foi diagnosticado com covid, segundo informações da assessoria do cantor. De acordo com a nota divulgada no Instagram, nesta segunda-feira (20), o artista apresenta apenas sintomas gripais leves e já está no fim do ciclo da doença. Por causa de seu estado de saúde, o Rei adiou o show que faria na cidade do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22), para uma nova data, ainda a ser marcada, em julho.

“A assessoria de imprensa do artista Roberto Carlos, comunica que o cantor após alguns dias com sintomas gripais leves continua testando positivo para covid-19 mesmo estando em final de ciclo. Por esse motivo, preocupados com o bem-estar e proteção de todos, tomamos a decisão de transferir o show do dia 22 de junho (quarta-feira), para o dia 6 de julho (quarta-feira), às 21h30min, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Lembramos que os ingressos ficam automaticamente validos para a nova data, e que as demais datas estão confirmadas”, informa o comunicado.

Período crítico

Durante o período mais crítico da pandemia do coronavírus, Roberto Carlos evitou sair de casa e chegou a ficar quase dois anos recluso em sua residência na Urca, na Zona Sul do Rio. Recentemente, o cantor falou sobre a emoção de retomar sua agenda de shows: “É uma alegria grande voltar a trabalhar. Eu fiquei dois anos e meio sem fazer nada, sem sair de casa, só de casa para o estúdio porque andei gravando algumas coisas, algumas músicas…”, comentou.

“Só saí para fazer o especial [de fim de ano da Globo] no ano passado, com todos os protocolos possíveis, vamos dizer assim… Enfim, mas eu estou contente de voltar e principalmente às vésperas do dia dos namorados, que tem tudo a ver comigo”, disse o artista, que se apresentou em um resort na Bahia com o projeto “Emoções”, entre os dias 8 e 12 de junho.

