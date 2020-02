Inter Roberto e William Pottker voltam aos treino no Inter e podem ser novidades para encarar o Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após a partida no Chile, pela Libertadores da América, o Inter já retornou às atividades ainda na tarde desta quarta-feira. Antes da decisão da volta, contra a Universidad de Chile, o colorado ainda entra em campo, no final de semana, pelo Gauchão, em busca da liderança do Grupo A. E, para a rodada contra o Novo Hamburgo, o time terá a volta de dois jogadores: Roberto e William Pottker.

A equipe se reapresentou no CT Parque Gigante dividida em dois grupos. Os titulares apenas realizaram trabalhos físicos, enquanto os reservas trabalharam com bola em atividades de posse e transição. A boa notícia no gramado foi o retorno de dois atletas que estava no departamento médico. O zagueiro Roberto e o atacante William Pottker voltaram a treinar e já devem ficar à disposição para enfrentar o Novo Hamburgo.

Diante da sequência de jogos e a proximidade das duas partidas, a tendência é de escalação reserva para o compromisso pelo estadual, preservando os titulares para a decisão na Copa Libertadores.

O Inter volta aos treinamentos na tarde desta quinta-feira, dando sequência à preparação para o confronto do fim de semana. Com os mesmos 10 pontos que o Ypiranga, o colorado, já classificado para as semifinal, busca garantir a primeira posição do Grupo A.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

