A empresa de engenharia e robótica, Boston Dynamics, integrou o ChatGPT, da OpenAI, ao seu “robô-cachorro” Spot. O robô, agora, é capaz de responder perguntas a partir das respostas fornecidas pelo chatbot.

Para poder responder a perguntas, o Spot foi equipado com o ChatGPT e, sempre que é lhe feito uma pergunta, ele aguarda as informações do chatbot. Para vocalizar as respostas, é utilizado a inteligência artificial (IA) de conversão de texto em fala do Google.

O especialista em IA, Santiago Valdarrama, chegou a gravar e publicar um vídeo curto mostrando as novas habilidades do Spot em seu perfil oficial no Twitter.

O robozinho já foi conhecido como robô policial, por ser comumente usado nos lugares como um segurança. O Spot chegou até a ser usado no Rock In Rio para monitorar as pessoas durante o evento.

O ChatGPT foi lançado em novembro do ano passado e usa IA para criar qualquer tipo de texto conforme os comandos dos usuários, além disso, o sistema é capaz de responder a perguntas como se fosse um buscador.

Medo

Agora que a OpenAI lançou o ChatGPT, qualquer pessoa com conexão à internet está a um clique de distância da tecnologia que responderá a dúvidas urgentes sobre química orgânica, escreverá um artigo de duas mil palavras a respeito de Marcel Proust e sua madeleine, ou criará um programa de computador que lança flocos de neve digitais em uma tela de laptop – tudo isso com uma habilidade que parece humana.

Conforme as pessoas percebem que essa tecnologia também é uma forma de espalhar mentiras ou até mesmo convencer as pessoas a fazer coisas que não deveriam, alguns críticos estão acusando

Sam Altman, pai do ChatGPT, de imprudência.

Recentemente, mais de mil especialistas em IA e líderes da tecnologia pediram à OpenAI e a outras empresas que interrompessem seu trabalho em sistemas como o ChatGPT, dizendo que eles apresentam “grandes riscos para a sociedade e a humanidade”.

E, no entanto, quando as pessoas agem como se Altman quase tivesse concretizado sua visão de longa data, ele recua.

“A propaganda exagerada sobre esses sistemas – mesmo se tudo o que esperamos for certo no longo prazo – está totalmente fora de controle no curto prazo”, disse ele em uma tarde recente. Segundo Altman, há tempo para entender melhor como esses sistemas vão, no fim das contas, mudar o mundo.

Muitos líderes do setor, pesquisadores de IA e especialistas veem o ChatGPT como uma mudança tecnológica fundamental, tão significativa quanto a criação do navegador da web ou do iPhone. Mas poucos conseguem entrar em acordo quanto ao futuro dessa tecnologia.

