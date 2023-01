Tecnologia Robô humanoide Atlas agora pode pegar e arremessar objetos

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2023

Vídeo mostra agilidade do robô humanóide. (Foto: Divulgação)

O robô humanoide Atlas pode ser mais ágil do que muita gente. A empresa de engenharia robótica Boston Dynamics divulgou a última demonstração de sua invenção, que passou a ter mãos. Antes, ele já era capaz de pular e correr com seus pés, mas agora, também consegue pegar e largar objetos

Na nova demonstração divulgada pela empresa, que faz parte da Hyundai Motor Group, o protótipo aparece com mãos mecânicas. O robô já podia correr e pular em terrenos complexos graças aos pés implementados, mas agora as garras rudimentares dão à nova versão um aspecto mais próximo da realidade, além dele ter se tornado mais ágil e capaz de pegar e soltar objetos de forma independente.

As garras consistem em um dedo fixo e um dedo móvel. A Boston Dynamics diz que as garras foram projetadas para tarefas de levantamento pesado e foram demonstradas pela primeira vez em um comercial do Super Bowl, no qual Atlas segurou um barril sobre sua cabeça.

Os vídeos divulgados mostram as garras pegando uma tábua de madeira de construção e uma bolsa de ferramentas de náilon. Em seguida, Atlas pega um 2×8 e o coloca entre duas caixas para formar uma ponte. O robô então pega uma sacola de ferramentas e corre pela ponte e pelos andaimes de construção. Mas a maleta de ferramentas precisa ir para o segundo nível da estrutura — algo que Atlas percebe e rapidamente arremessa o objeto-alvo a uma distância considerável.

A Boston Dynamics descreve essa manobra final: “O movimento final do Atlas, um giro invertido de 540 graus e vários eixos, adiciona assimetria ao movimento do robô, tornando-o uma habilidade muito mais difícil do que o parkour realizado anteriormente”.

O Atlas da Boston Dynamic é uma plataforma de pesquisa e não está disponível para compra. Há muito tempo é a estrela de vídeos virais e demonstra efetivamente os recursos robóticos do Boston Dynamic. No pequeno mundo da robótica humanoide, poucos competidores demonstraram capacidades semelhantes ao Atlas. Apenas o Robonauta da NASA oferece garras semelhantes a mãos.

