Rodrigo Faro e Vera Viel curtiram o domingo (30) de sol com as filhas em uma praia de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e compartilharam registros do passeio no Instagram. Na imagem, a família aparece dentro do mar, com um tapete flutuante.

“Dia abençoado com elas… As mulheres da minha vida e o mar…”, escreveu o apresentador. “E esse tanquinho do Faro?”, escreveu uma seguidora. “Os corpos desse casal são incríveis”, elogiou outra fã. “Ela teve três filhas e está com essa barriga sequinha”, apontou um internauta.

O casal de apresentadores, que é casado desde 2003, tem Helena, de 7 anos de idade, de Clara, 15, e Maria, 12. Em recente entrevista, Rodrigo falou sobre os momentos em família.

“Estou aproveitando essa quarentena para ficar grudadinho na minha esposa e nas minhas filhas. Moramos em uma casa bem grande então cada um tem que ajudar o outro. No começo, eu estava apanhando [com a faxina], mas agora estou craque. Esse é um momento que cada um tem que fazer a sua parte, lavar a louça, arrumar a cama, dar uma vassourada na casa, passar um rodo no chão, ajudar as meninas na escola… Eu gosto muito de colocar a mão na massa e já fazia isso. Então, não está sendo complicado, não. É muito importante a gente ficar em casa, guardar as nossas vidas e respeitar a dos outros.”