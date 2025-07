Inter Roger analisa empate do Inter com o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O técnico Roger Machado exaltou o desempenho de sua equipe no segundo tempo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Interrompendo uma sequência de três vitórias consecutivas pelo Brasileirão na retomada do calendário após a paralisação motivada pelo Mundial de Clubes da Fifa, o Inter empatou em 1 a 1 com o Vasco da Gama, no Beira-Rio, na noite de domingo (27). Com o resultado do confronto, válido pela 17ª rodada, o Colorado ficou na 10ª posição da tabela, com 21 pontos.

Após a partida, o técnico Roger Machado exaltou o desempenho de sua equipe no segundo tempo, mas considerou que os 30 minutos iniciais foram os piores desde sua chegada.

“Eu louvo mais uma vez a gente ter conseguido se manter no jogo, ter uma grande recuperação em praticamente 60 minutos da partida. Ficamos na partida, amassamos o adversário. Bolas na trave, muitos tipos de finalização, defesas do goleiro. Porém, isso pode fazer com que a gente leve esse desgaste para o jogo seguinte, porque se faz muita força. Então, talvez esses 30 minutos (do primeiro tempo) tenham sido os piores 30 minutos desse ano inteiro à frente do Internacional”, disse o treinador colorado.

Questionado sobre a atuação da arbitragem na partida, Roger afirmou: “Acho que ela foi confusa, mas não foi ela, na minha opinião, a responsável pelo resultado do jogo e principalmente a nossa má atuação no primeiro tempo. (…) Penso que não entramos num nível de ativação que deveríamos ter para um jogo importante, em casa, às vésperas do início das decisões das Copas”.

Já nesta quarta-feira (30), o Inter recebe o Fluminense, às 21h30min, em jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta será no dia 6 de agosto (quarta-feira), no mesmo horário, no Maracanã. Antes, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Colorado tem encontro marcado com o São Paulo, às 20h30min de domingo (3), no Beira-Rio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/roger-analisa-empate-do-inter-com-o-vasco-pelo-brasileirao/

Roger analisa empate do Inter com o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro

2025-07-28