Dupla Grenal Roger esboça time titular e Grando deixa o campo mais cedo em reapresentação tricolor

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Grêmio voltou aos treinamentos após vitória diante do CRB Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Por Lucas Garske | 3 de maio de 2022

O Grêmio se reapresentou na manhã desta terça-feira (03), no CT Presidente Luiz Carvalho, após conquistar os três pontos diante do CRB, no último sábado (30). O técnico Roger Machado utilizou o treinamento para trabalhar diferentes variações e também definir a equipe que vai encarar o Cruzeiro, no próximo domingo (08), no Mineirão, em partida válida pela 6° rodada do Brasileirão Série B.

A atividade contou com transição rápida, através da troca de passes, intensidade na marcação e a valorização da posse de bola. Após este trabalho, o treinador separou o grupo em três times. O primeiro, considerado titular, contava com: Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa (substituto do Nicolas, suspenso); VillaSanti, Bitello e Lucas Silva; Elias, Biel e Diego Souza.

Já no time reserva tinha: Léo Gomes, Rodrigues, Natã, Nicolas; Thiago Santos, Benitez, Gabriel Silva; Janderson, Campaz e Elkeson. O terceiro foi montando com alguns jogadores da transição. Destaque para o meio de campo que contava com a dupla de volantes Fernando Henrique e Sarará, e o ataque formado por Léo Fenga, Ricardinho e Kevin Quejada.

Victor Bobsin treinou com a transição, enquanto Gazão e Matheus Frizzo apenas assistiram a atividade. O treino marcou o retorno do lateral-direito Edílson, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita e realizou apenas atividades físicas ao redor do gramado junto com Walter Kannemann.

Ainda sobre o Departamento Médico, o técnico Roger não contou com Gabriel Grando, que deixou a atividade mais cedo por conta de um desconforto no punho esquerdo, e com Rodrigo Ferreira, que segue na fisioterapia do clube.

O tricolor volta a treinar nesta quarta-feira (04), às 15h30, no CT Presidente Luiz Carvalho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

