Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

O automóvel tem 70 anos e acompanha os presidentes eleitos desde a década de 1950. (Foto: Secretaria de Governo)

Tudo pronto para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como 39° presidente da República. O Rolls-Royce em que ele deverá desfilar neste domingo (1°) foi levado nessa sexta-feira (30) para a Esplanada dos Ministérios para o ensaio geral da cerimônia. A equipe de segurança do petista, porém, ainda discute com ele se o desfile será feito no automóvel ou em um carro blindado.

O interior do Rolls-Royce, de 1953, está intacto, apesar de a futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, ter anunciado que avarias haviam sido encontradas no banco traseiro há cerca de três semanas, durante uma entrevista à imprensa.

“Não teve nada disso, não. A gente cuida direitinho”, declarou Areolino Castro, de 69 anos, funcionário da garagem do Palácio do Planalto, que cuida do veículo há mais de 35 anos.

Questionada sobre os rasgos no banco informados pela futura primeira-dama, a assessoria de imprensa de Janja informou que ela havia recebido uma informação que precisava ser checada e, após a checagem, constatou-se que o veículo estava em boas condições.

O automóvel tem 70 anos e acompanha os presidentes eleitos desde a década de 1950, incluindo a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O tradicional Rolls-Royce Silver Wraith foi usado pela primeira vez na posse de Juscelino Kubitschek, em 1956, segundo informações do Itamaraty. Além das posses, outra tradição se criou com o automóvel inglês, a de participar dos desfiles anuais de 7 de Setembro.

Ensaio

O ensaio para a posse do presidente eleito ocorreu durante a tarde dessa sexta e durou cerca de 5 horas.

Batedores da Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais e militares que participarão da posse estiveram na Esplanada, onde um ator encenou o papel de Lula. Ao menos três grandes tendas foram instaladas no local, já que a previsão para este domingo é de chuva da capital federal.

Posse

Além do rito oficial, haverá um festival de música com shows de mais de 20 artistas, feira gastronômica e espaço para crianças.

A expectativa dos organizadores é de que o evento receba cerca de 300 mil pessoas. O setor hoteleiro e o Aeroporto Internacional de Brasília projetam aumento na movimentação de visitantes durante o período. A cerimônia também deve ter a presença de 17 chefes de Estado, além de representantes de 120 países. Para dar conta da demanda, o Governo do Distrito Federal disponibilizará 100% das forças de segurança para atuar no dia do evento.

