Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Forças de Defesa de Israel disseram aos civis na Cidade de Gaza que eles deveriam ir para o sul em razão das operações militares

Uma explosão atingiu um comboio em uma rota de evacuação em Gaza após o fim do prazo definido por Israel para um potencial ataque terrestre na região. Há relato de mortes, incluindo de crianças, mas o número exato de vítimas ainda não foi informado.

As FDI (Forças de Defesa de Israel) disseram aos civis dentro e ao redor da Cidade de Gaza na última sexta-feira (13) que eles deveriam se mover para o sul por causa de operações militares israelenses. O prazo dado acabou às 18h deste sábado (14).

Israel concentrou tropas e equipamento militar na fronteira com Gaza e continuou a bombardear o território, que é densamente povoado, em resposta aos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo grupo islâmico Hamas, classificado pelos Estados Unidos e pela União Europeia como terrorista.

Vídeos autenticados mostraram uma cena de grande destruição após a explosão de sexta-feira na rua Salah Al-Deen. Vários corpos, incluindo de crianças, podem ser vistos num reboque que parece ter sido usado para transportar pessoas para fora da Cidade de Gaza. Há também vários carros gravemente queimados e danificados.

Não está claro o que causou a devastação generalizada. Mesmo antes do aviso de evacuação, mais de 400 mil palestinos já tinham sido deslocados internamente durante a última semana de combates, à medida que as condições pioravam dentro da faixa bombardeada.

Mas a declaração de evacuação e a perspectiva de uma potencial incursão foram duramente criticadas por grupos de direitos humanos, incluindo o chefe do OCHA (Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários), que alertou que tal medida poderia trazer “consequências humanitárias catastróficas”.

As FDI anunciaram no sábado que permitiriam que as pessoas se deslocassem para o sul “para sua própria segurança” em ruas específicas de Gaza, das 10h00 às 16h00. hora local, de acordo com uma declaração compartilhada pelo porta-voz árabe das IDF, Avishay Adraee, no X, antigo Twitter.

As FDI alegaram que os líderes do Hamas já haviam tomado medidas para se protegerem de ataques na área. Não está claro até que ponto as mensagens foram recebidas no terreno, dado o atual apagão de eletricidade e internet.

Quando questionado como esta janela de seis horas foi comunicada aos cidadãos em Gaza, o porta-voz das FDI, Maj. Doron Spielman, disse que “todos na Cidade de Gaza agora sabem exatamente o que está acontecendo”.

“Eles foram notificados em árabe, em vários idiomas em todas as plataformas disponíveis, tanto eletrônicas quanto não eletrônicas. Todos na Cidade de Gaza sabem que precisam passar pelo Wadi Gaza.” Spielman confirmou que as FDI lançaram panfletos informando as pessoas em Gaza sobre o anúncio da organização militar.

Rota para evacuação de civis na Faixa de Gaza é destruída após explosão

