Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Após a cerimônia de posse de Lula e Alckmin, shows serão realizados na capital federal Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Após a cerimônia de posse de Lula e Alckmin, shows serão realizados na capital federal. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O roteiro da cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que acontecerá em 1º de janeiro, foi divulgado na quinta-feira (15).

O evento iniciará às 13h45min com a chegada de chefes de Estado e de governo ao anexo 1 do Senado. As demais autoridades e convidados serão direcionados ao Salão Branco do Congresso Nacional.

Às 14h20min, Lula e Alckmin chegarão na Catedral Metropolitana de Brasília. O cortejo partirá às 14h30min em direção ao Congresso, com chegada prevista para as 14h40min. Eles serão recepcionados pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

O rito da posse iniciará às 15h, com a seguinte ordem: abertura da sessão solene, execução do hino nacional, compromisso constitucional, leitura e assinatura do termo de posse. Posteriormente, acontecerá o pronunciamento do presidente da República, que será seguido pela fala de Pacheco e pelo encerramento.

A partir das 15h50min, o presidente e o vice se deslocarão para a sala de audiências da presidência do Senado. Às 16h, seguirão para a área externa. Cinco minutos depois, começará o ato de honras militares.

Às 16h20min, os eleitos irão para o Palácio do Planalto. Depois, haverá shows de diversos artistas na capital federal.

