Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

A rótula, que faz a ligação das estradas Campo Novo, Serraria e avenida Juca Batista, está localizada na Zona Sul de Porto Alegre, e vai homenagear o professor Regis Gonzaga, falecido em dezembro de 2021.

No próximo domingo (27), às 11h, no bairro Espírito Santo, na avenida Juca Batista, em frente ao número 1.251, acontecerá a inauguração da rótula com descerramento das placas de sinalização, que levam o nome de Regis Gonzaga, professor e fundador do Vida Urgente, junto com sua esposa Diza Gonzaga.

Regis também foi sócio fundador do Grupo Unificado e Colégios Leonardo da Vinci. Mas foi como professor de matemática, que o “Tio”, como era carinhosamente chamado pelos seus alunos, que Regis marcou a vida de milhares de estudantes nas dezenas de anos dedicados ao ensino de uma das matérias mais temidas no vestibular, a Matemática.

Agora, além de já ter seu trabalho reconhecido por ex-alunos, voluntários do Vida Urgente e sociedade gaúcha, Regis vai ser celebrado também pelas pessoas que transitam pela zona sul da capital. Quem avistar as placas de sinalização da rótula, que vai ganhar seu nome, verá escrito abaixo o termo “Educador Emérito”.

Conforme o professor Ênio Kaufmann, que foi vereador e autor do projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores da Capital e sancionado pelo prefeito em abril deste ano, a nomeação da rótula com o nome de Regis Gonzaga significa homenagear um professor incomparável e um grande educador.

Serviço

O quê: Inauguração da Rótula prof. Regis Gonzaga

Quando: 27 de agosto – domingo

Hora: 11 h

Local: Rótula da Av. Juca Batista, em frente ao número 1.251

