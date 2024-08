Geral Rua Voluntários da Pátria conta com alteração de trânsito a partir desta segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

A EPTC estará monitorando o trânsito no local. (Foto: Divulgação)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que, a partir das 9h desta segunda-feira (12), a rua Voluntários da Pátria, no sentido Centro/bairro, contará com bloqueio de pista próximo à esquina Adelino Machado de Souza, devido ao serviço de repavimentação da via, feito pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). No ponto que estará bloqueado, será feito o contrafluxo, com a circulação dos motoristas pela contramão.

O trecho compreende as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) 5 e 8. No local, foi instalada uma galeria para auxiliar na drenagem da via.

A EPTC estará monitorando o trânsito no local.

Reforço nos diques

Em outra frente, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) inicia, ainda neste mês de agosto, as obras emergenciais de reforço nos diques do bairro Sarandi, em Porto Alegre. A comunidade foi informada a respeito em reunião na tarde de sábado (10), com as presenças de secretários e técnicos do município, na Associação de Moradores da Vila Elizabeth e Parque (Amvep). As intervenções fazem parte do plano de reconstrução de Porto Alegre pós-enchente.

As melhorias integram a primeira fase de correção de falhas estruturais na área, tendo como base os relatórios de topografia contratados. A estimativa é de que os trabalhos se estendam por seis meses, a contar da data de início.

O custo das intervenções é de R$ 10 milhões, com recursos do Dmae. Outros R$ 510 milhões estão previstos para obras emergenciais no sistema de proteção contra as cheias.

– Dique da Fiergs – A estrutura tem altura irregular – em alguns pontos, cerca de dois metros abaixo do previsto no projeto, elaborado na década de 1960. A obra vai elevar o nível do dique, que irá superar cinco metros em toda a sua extensão. Para isso, pedras-rachão serão posicionadas, ampliando a largura da estrutura, que será aterrada.

– Dique do Sarandi – Apresentou três pontos de rompimento durante a enchente de maio, além de ter dois locais considerados baixos entre as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) 9 e 10. Na obra emergencial, o Dmae fará a elevação do nível nos locais com altura inadequada, por meio de pedras-rachão e aterramento, e a impermeabilização dos pontos de rompimento.

– Habitação – Ao todo, 48 residências localizadas sobre o dique do Sarandi foram retiradas em junho, quando houve a primeira intervenção na área. Nenhuma remoção será necessária na etapa que começa em agosto. O Departamento Municipal de Habitação (Demhab) acompanha o processo e identifica as famílias para encaminhamento de moradias junto ao Governo Federal, viabilizando as próximas fases das obras.

– Casas de bombas – Além do estudo sobre os diques, o Dmae também contratou a elaboração de anteprojetos para melhorias e proteções nas Ebaps. O trabalho está em andamento e as primeiras intervenções devem ocorrer nos próximos meses.

– Reconstrução – O Plano Estratégico de Reconstrução de Porto Alegre foi estruturado em seis eixos: recuperação da infraestrutura e equipamentos públicos, habitação de interesse social, projetos urbanos resilientes, recuperação de atividades empresariais e financiamentos, adaptação climática e monitoramento e transparência. Em 5 de julho, a prefeitura instituiu, por lei, o Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, que tem o objetivo de atuar como um facilitador na integração dos órgãos municipais.

