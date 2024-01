Mundo Rússia envia apenas cinco corpos da queda de avião e aumenta suspeita do transporte de mísseis

Moscou alega que a aeronave tinha 74 pessoas a bordo. (Foto: Reprodução de vídeo)

A Ucrânia abriu uma investigação para apurar as causas da queda de um avião russo próximo à fronteira ucraniana. Segundo informações preliminares da Ucrânia, a Rússia enviou apenas cinco corpos para identificação. Isso aumenta a suspeita de que o avião russo transportava mísseis que seriam usados em novos ataques. Moscou alega que a aeronave tinha 74 pessoas a bordo. Incluindo prisioneiros de guerra ucranianos.

O Kremlin ainda informou que as autoridades da Ucrânia foram avisadas sobre o voo 15 minutos antes da aeronave ser abatida. A pedido da Rússia, o conselho de segurança da ONU em caráter de emergência para tratar do assunto.

Agências de notícias russas, citando o Ministério da Defesa, disseram que 65 militares ucranianos estavam a bordo e eram levados de avião para Belgorod para uma troca de prisioneiros. O governador de Belgorod afirmou que todos os passageiros a bordo morreram. Já fontes ucranianas afirmaram que o avião transportava mísseis para o sistema de defesa aérea S-300.

Seis tripulantes e três guardas também estavam a bordo do avião de carga IL-76, disseram autoridades russas.

O presidente do Comitê de Defesa do Parlamento russo, Andrey Kartapolov, disse que havia um segundo avião militar, também um IL-76, transportando mais 80 prisioneiros de guerra, que foi desviado.

Kartapolov também disse que “a liderança ucraniana estava bem ciente da troca iminente e foi informada sobre como os prisioneiros seriam entregues. Mas o avião IL-76 foi abatido por três mísseis”.

A CNN entrou em contato com várias fontes do governo ucraniano sobre as alegações da Rússia de que a Ucrânia foi responsável pela queda do avião, mas não recebeu nenhum comentário em resposta.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que a causa do acidente estava sendo investigada.

“Um avião de transporte caiu no distrito de Korochansky. Ele caiu em um campo perto de um assentamento. Todos a bordo morreram”, disse Gladkov. “Agora o local do acidente está isolado. Todos os serviços operacionais estão no local, estão a ser realizadas medidas de investigação”, acrescentou.

O avião caiu cerca de 5 a 6 quilômetros da vila de Yablonovo, no distrito de Korocha, na região de Belgorod, de acordo com a agência de notícias estatal russa TASS.

“Nenhum dano foi causado à aldeia, pois [o avião] caiu em um campo fora da aldeia”, disse um clérigo local, Rev. Georgy, reitor da igreja Dimitri Solunsky em Yablonovo, à TASS.

O Kremlin se recusou a comentar o acidente. O porta-voz Dmitry Peskov disse: “Esta é uma informação bastante nova, vamos agora lidar com ela. Não posso dizer nada ainda.”

O Ilyushin Il-76 é uma aeronave de transporte militar da era soviética com carga útil de mais de 50 toneladas, de acordo com o órgão europeu de segurança aérea, Eurocontrol, ela opera desde 1975.

A cidade fronteiriça de Belgorod foi palco de um dos mais mortíferos ataques ucranianos em solo russo no final do ano passado.

Pelo menos 24 pessoas, incluindo três crianças, foram mortas e outras 108 ficaram feridas nos ataques, que desencadearam ataques retaliatórios russos na região de Kharkiv, na Ucrânia.

A queda do avião ocorre no momento em que a guerra da Rússia na Ucrânia está prestes a entrar no seu terceiro ano, com pouco progresso no campo de batalha feito por ambos os lados nos últimos meses.

Avaliações da inteligência ocidental alertam que o movimento no campo de batalha poderá estagnar ainda mais este ano.

Kiev e Moscou trocaram prisioneiros de guerra durante o conflito. A maior troca ocorreu no início de janeiro, quando os dois lados trocaram, cada um, mais de 200 prisioneiros.

