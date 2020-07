Celebridades Sabrina Sato exibe as curvas em look poderoso: “Gosto mesmo é da montação”

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

A diva postou em suas redes sociais uma foto em que aparece exibindo as curvas Foto: Divulgação

Sabrina Sato apostou em um look ousado para curtir a sexta-feira (24) em casa. A diva postou em suas redes sociais uma foto em que aparece exibindo as curvas e as pernas torneadas.

“Pra mim tudo bem ficar em casa em uma sexta-feira à noite. Eu gosto mesmo é da montação”, escreve em post no Instagram. “E de me desmontar,” brincou a apresentadora em outro clique mais ousado.

