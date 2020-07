Magazine Andressa Urach revela que já ganhou 30 mil em um único programa: “Só pensava no dinheiro”

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Ex-modelo voltou a falar sobre diversos assuntos íntimos e pessoais

A ex-modelo Andressa Urach que tem sua vida como um livro aberto na mídia, voltou a falar sobre diversos assuntos íntimos e pessoais. Em uma entrevista ao jornalista Leo Dias, ela contou como foi ser garota de programa e seu vício em drogas.

“Eu fui para o programa e o cliente era um cliente lindo, novo. Então, aos meus olhos, parecia uma grande oportunidade de mudar de vida. Aí eu foquei. Eu disse assim: eu vou trabalhar de segunda a segunda. Eu trabalhei muito. Eu cheguei a dormir com até 7 homens em um único dia”, disse.

Urach revelou que submeteu a diversas situações que considerava nojentas só pelo dinheiro: “O masoquismo, sadomasoquismo em que você aceita ser agredida. A coisa mais nojenta e que mais se pagava é você se submeter a urinar e defecar no cliente ou vice e versa. Você, por exemplo, ter que botar a sua mão dentro da parte íntima desse homem. Coisas que depois a sua cabeça pira. Porque na hora que tem o dinheiro, você fica: pensa no dinheiro! Só que depois tu se sente suja. Eu lembro assim que eu ia para debaixo do chuveiro e eu passava álcool e a sujeira estava dentro de mim. E aquilo não saía mais da minha cabeça. Eu perdi totalmente o valor próprio, os valores, os princípios. Eu só pensava no dinheiro”.

Ainda no bate papo, Andressa disse que após participar de “A Fazenda”, reality show da Record TV, teve mais evidência no meio artístico e começou a cobrar cerca de R$ 15 mil por programa. Ainda segundo ela, em um único serviço chegou a ganhar R$ 30 mil.

Agora evangélica, a ex-dançarina contou que na época que era garota de programa acabou se envolvendo no mundo das drogas. “Eu buscava a morte. Eu bebia para esquecer. Eu preenchia o meu vazio com coisas e pessoas. Eu bebia todos os dias, eu cheirava cocaína todos os dias pra buscar a felicidade. E hoje eu sou feliz. Eu fui podre, eu fui um ser humano nojento que eu não merecia uma segunda chance”, concluiu.

