Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Partidários de Motta avaliam que não adiantaria falar com Kassab, na foto, nesse momento porque ele tem demonstrado muita resistência a uma composição. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O grupo que apoia a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) a presidente da Câmara vê com ceticismo o acordo firmado entre PSD e União Brasil pela disputa na Casa. A avaliação é que, ao negar sucessivas vezes qualquer apoio ao Republicanos, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, quer valorizar o peso de seu partido na disputa.

Segundo interlocutores do presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), que se tornou um dos principais fiadores do candidato do Republicanos, ele irá procurar o dirigente do PSD para uma aliança com Motta, mas isso não tem data marcada para acontecer. A estratégia é deixar o cenário da disputa ficar mais acomodado e também dar mais tempo para Kassab aceitar um acordo.

Partidários de Motta avaliam que não adiantaria falar com Kassab nesse momento porque ele tem demonstrado muita resistência a uma composição. Eles citam o fato de o presidente do PSD não ter se convencido a retirar o candidato do partido mesmo com pedidos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de quem ele é secretário, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também citam as rusgas com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira.

Apesar disso, a previsão é que o presidente do partido não vai querer comprar briga com esses aliados e vai acabar cedendo no futuro. Mesmo com Motta se mostrando favorito, Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) disseram que não vão retirar suas candidaturas.

Elmar, Kassab e o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, decidiram em uma reunião em São Paulo na quarta-feira que vão se unir futuramente para que apenas o mais viável entre os nomes dos dois partidos concorra contra o deputado do Republicanos. Brito também conversou com Elmar por telefone e também fez parte desse acordo.

O União Brasil vai fazer reuniões da bancada da Câmara e da Executiva Nacional na próxima semana para debater o processo na Casa. Elmar enviou uma mensagem no grupo de WhatsApp dos deputados federais do partido e disse que a legenda está “unida e mais forte do que nunca” e que o União “vai sair mais forte desse projeto”.

“Muito obrigado por todas as demonstrações de apoio, carinho e solidariedade. Estamos construindo e articulando com a honrosa delegação de vcs com a participação de Rueda e ACM Neto. Estamos juntos, unidos e mais fortes do q nunca. União Brasil vai sair mais forte desse projeto. Terça feira, na reunião da bancada, passo todas as informações e discutimos juntos os próximos passos”, declarou.

Dúvidas

Quem está do lado do Republicanos duvida que esse acordo entre PSD e União Brasil irá de fato prevalecer. Eles dizem que Kassab e a cúpula do União, como o vice-presidente do partido ACM Neto, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, são rivais.

Kassab, Neto e Caiado eram do antigo PFL, que depois mudou de nome para DEM e posteriormente se fundiu com o PSL para formar o União Brasil. Ao fundar o PSD em 2011, Kassab desidratou boa parte do DEM e, além disso, fez com que o seu partido fosse rival do União Brasil na Bahia, estado de ACM Neto, Elmar e Brito.

O grupo do União Brasil quer também atrair o MDB e dividir as bancadas do PL e do PT. Mesmo com o surgimento do nome de Motta, partidos menores como PSDB, PDT, PRD e Solidariedade disseram que não vão desembarcar de Elmar.

Por outro lado, integrantes do MDB descartam apoiar Elmar Nascimento e veem como caminho mais natural endossar o Republicanos, que faz parte do mesmo bloco que eles na Câmara. Além do fato de Hugo Motta ter começado a carreira política no MDB e ainda ser próximo de integrantes da legenda.

O candidato do Republicanos recebeu sinalizações favoráveis do governo, da oposição e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A cúpula do PT minimiza a proximidade dele com Ciro Nogueira, ex-ministro de Jair Bolsonaro, e com o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que comandou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e vê em Motta um nome mais consensual e com mais entrada entre os deputados da Casa do que Elmar. As informações são do jornal O Globo.

