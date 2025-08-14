Tecnologia Saiba como fortalecer seu WhatsApp para evitar que ele seja usado em golpes financeiros

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os golpes e as fraudes digitais se tornam cada vez mais comuns e mais complexos com o avanço da digitalização. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os golpes e as fraudes digitais se tornam cada vez mais comuns e mais complexos com o avanço da digitalização. E o aplicativo de mensagens WhatsApp, da Meta, por oferecer facilidade de comunicação e possuir uma base de milhões de usuários no Brasil, acaba sendo utilizado em diversas estratégias de golpistas para enganar e tirar vantagem das pessoas. Por isso, é importante que os usuários estejam sempre atentos a quais são os golpes mais aplicados no momento e a como é possível se prevenir contra eles.

Os principais golpes envolvendo o Whatsapp têm relação com o que é chamado de engenharia social, que é a prática de usar manipulação psicológica para tentar induzir a vítima a fornecer informações pessoais ou a realizar ações que facilitem a efetivação de um golpe. Ou seja, os criminosos se aproveitam da ingenuidade da vítima. Veja a seguir como funcionam alguns dos golpes de Whatsapp mais conhecidos hoje em dia, além de orientações de prevenção para a população.

– Comunicação falsa de empresas: O golpe tem início quando os criminosos, se passando por funcionários de órgãos públicos ou de empresas conhecidas, entram em contato com a vítima. Eles inventam mentiras, alegando, por exemplo, que a vítima está devendo a algum banco, que está com alguma dívida com o governo, que há alguma pendência no seu relacionamento com determinada empresa, entre outras. Com essas alegações falsas, os criminosos tentam convencer a vítima a confirmar ou fornecer dados pessoais ou financeiros, que serão utilizados para finalizar o golpe.

Nestes casos, a principal recomendação é nunca compartilhar dados pessoais e bancários com estranhos, nem por Whatsapp nem por nenhum outro meio, seja telefone, SMS, e-mail, etc. É preciso sempre desconfiar desses contatos.

Na dúvida, a orientação é buscar outras opções para verificação, interrompendo o contato pelo WhatsApp e tentando verificar a autenticidade do contato junto à empresa ou ao órgão público, nos canais oficiais de atendimento.

– Benefícios e promoções falsas: Criminosos anunciam produtos que fazem parte de promoções inexistentes por meio de comunicações no Whatsapp, com valores muito abaixo do praticado no mercado. Ao realizar o pagamento, a vítima não recebe o produto e percebe que foi enganada.

Como no caso anterior, é preciso sempre desconfiar de contatos feitos por números desconhecidos, principalmente daqueles que oferecem “oportunidades imperdíveis” e condições fantasiosas. Segundo o próprio Whatsapp, é possível observar ainda se a mensagem apresenta erros gramaticais ou de digitação, o que também pode indicar se tratar de uma tentativa de golpe.

A plataforma recomenda que, ao identificar uma mensagem suspeita, o usuário não toque ou clique nela, não a compartilhe nem encaminhe. A orientação é que ele interrompa a conversa, bloqueie o contato e o denuncie pela própria plataforma.

Veja a seguir dicas e recomendações sobre como fortalecer o Whatsapp contra golpes financeiros:

– Ative a autenticação em duas etapas nas configurações do aplicativo, adicionando uma camada de segurança;

– Certifique-se de que você está usando o aplicativo oficial do WhatsApp e mantenha o aplicativo sempre atualizado para contar com as últimas correções de segurança;

– Atualize suas configurações de privacidade e segurança, controlando para quem os dados da sua conta serão exibidos e quem pode entrar em contato com você;

– Sempre desconfie de contatos realizados por meio de aplicativos como o Whatsapp, por ligações, e-mails, redes sociais, mensagens de texto, etc., seja qual for o assunto, e nunca forneça nenhum tipo de informação nem realize nenhum pagamento;

– Nunca clique em links recebidos por tais meios, mesmo que aparentem ser conhecidos;

– Nunca repasse códigos recebidos por SMS a ninguém;

– Mantenha sempre o celular atualizado e seguro de acessos indevidos, com senha segura para desbloqueio, backup de informações importantes, opção de localizar o aparelho ativa e antivírus instalado;

– Nunca deixe senhas e outras informações sensíveis expostas em mensagens ou em aplicativos como bloco de notas, WhatsApp e outros;

– Combine com amigos e familiares como será a comunicação no Whatsapp (deixe avisado que não usará a plataforma se precisar pedir dinheiro emprestado, por exemplo);

– Nunca instale arquivos nem aplicativos por instruções vindas de desconhecidos;

– Órgãos públicos e empresas têm canais oficiais de atendimento – na dúvida, ao receber contatos suspeitos, use esses canais para procurar a instituição em questão ou vá presencialmente até ela;

– Sempre monitore a sua conta bancária, acompanhando as operações realizadas, para detectar rapidamente gastos indevidos e também não cair em golpes que afirmam falsamente que a conta tem movimentações suspeitas;

– Se perceber que caiu em um golpe, encerre a comunicação com o possível golpista, avise amigos e conhecidos, bloqueie o contato no WhatsApp e o denuncie no aplicativo, para que a plataforma possa tomar as medidas adequadas. Também é possível entrar em contato com o suporte do Whatsapp para relatar o ocorrido. O usuário também pode registrar um boletim de ocorrência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/saiba-como-fortalecer-seu-whatsapp-para-evitar-que-ele-seja-usado-em-golpes-financeiros/

Saiba como fortalecer seu WhatsApp para evitar que ele seja usado em golpes financeiros

2025-08-14