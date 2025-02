Tecnologia Saiba como limpar a “lixeira” do WhatsApp e liberar memória no seu celular

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com tantas mensagens, fotos e vídeos sendo compartilhados diariamente, o espaço de armazenamento do WhatsApp pode ficar sobrecarregado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com tantas mensagens, fotos e vídeos sendo compartilhados diariamente, o espaço de armazenamento do WhatsApp pode ficar sobrecarregado. Você sabe como se livrar dos arquivos que não usa mais?

O aplicativo mais usado no Brasil não tem uma lixeira específica. Assim, há um acúmulo de arquivos, o que pode prejudicar o desempenho do smartphone, deixando o sistema lento. Além disso, o usuário pode ter dificuldade de fazer uso de outros aplicativos.

Outro detalhe é que, mesmo depois que as mensagens são apagadas, os arquivos recebidos continuam armazenados na memória interna.

Veja como apagar arquivos acumulados no WhatsApp: O WhatsApp não possui uma lixeira tradicional onde os arquivos excluídos ficam armazenados temporariamente. Mas é possível apagar manualmente os itens que estão ocupando espaço no celular. Veja abaixo:

– Acesse as configurações do WhatsApp e procure pela aba “Armazenamento e Dados”. Nesta seção, há um gerenciamento de armazenamento que permite visualizar quais conversas ocupam mais espaço e excluir mídias antigas de forma seletiva. Essa ferramenta permite limpar arquivos grandes, muitas vezes vídeos ou imagens em alta resolução recebidos em grupos.

– Outra alternativa é entrar no gerenciador de arquivos do celular e procurar pela pasta “WhatsApp”. Dentro dela, há subpastas como “Media” e “Sent”, onde ficam armazenados arquivos recebidos e enviados. Excluir esses itens pode liberar um espaço significativo no aparelho.

Saiba que arquivos reenviados ou duplicados também ficam salvos no celular, consumindo memória desnecessariamente.

Usuários do Android podem contar com aplicativos de gerenciamento de armazenamento que ajudam a identificar arquivos grandes e mídias duplicadas, o que facilita a exclusão de itens desnecessários.

No iPhone, o próprio sistema recomenda a limpeza de arquivos temporários quando o armazenamento chega no limite.

Veja abaixo o que fazer se a memória continuar cheia:

– Caso a memória continue insuficiente mesmo depois de o usuário apagar os arquivos do WhatsApp, pode ser preciso revisar outros conteúdos armazenados no celular, como fotos, vídeos e aplicativos pouco usados que podem estar ocupando espaço desnecessário.

– Neste caso, o usuário pode utilizar serviços de armazenamento em nuvem, como Google Drive ou iCloud, para salvar arquivos importantes sem comprometer a memória do celular.

– Aplicativos de limpeza também podem ajudar a remover cache e dados temporários. Algumas ferramentas desses apps identificam conteúdos pouco acessados e sugerem sua exclusão automática para otimizar o desempenho do aparelho.

– Verificar as configurações do próprio WhatsApp pode ser uma solução eficaz. Desativar o download automático de mídias evita que novas fotos e vídeos sejam salvos sem necessidade, ajudando a manter o espaço de armazenamento sob controle.

– Também é possível configurar o app para armazenar apenas mídias de contatos selecionados, impedindo que grupos movimentados encham a memória do celular rapidamente.

Se o problema persistir, vale avaliar a necessidade de um cartão de memória (para aparelhos compatíveis) ou a aquisição de um smartphone com maior capacidade de armazenamento. Isso vale em especial para aqueles que usam o celular como principal ferramenta de comunicação e trabalho. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/saiba-como-limpar-a-lixeira-do-whatsapp-e-liberar-memoria-no-seu-celular/

Saiba como limpar a “lixeira” do WhatsApp e liberar memória no seu celular

2025-02-12