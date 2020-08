Saiba como melhorar o agachamento com 6 dicas

O agachamento é um dos melhores exercícios para quem quer coxas e glúteos mais fortes e definidos. Contudo, para conseguir esse efeito e até melhorar os resultados, é importante concluir todo o movimento da forma correta. Que tal algumas dicas para melhorar o agachamento?

“Em primeiro lugar, é preciso se atentar à carga que será utilizada. Se você não está habituado a treinos pesados, comece realizando o movimento sem peso e depois inclua uma carga moderada que deve ser aumentada de forma gradativa”, explica Damaris Dias, professora da Smart Fit, de São Paulo. “O peso muito elevado pode fazer com que a execução do exercício seja feita de forma incorreta e causar lesões”, completa.

Como melhorar os resultados do agachamento

1. A posição das suas pernas deve respeitar o seguinte: quando você descer, o seu joelho não pode ultrapassar a linha da ponta do seu pé; tente manter um ângulo de 90 graus entre seu posterior de coxa e suas panturrilhas.

2. Agache até o final, sem parar no meio do caminho. Procure descer até as suas pernas formarem o ângulo de 90 graus.

3. Faça o movimento como se existisse um banco para você sentar. Uma dica para iniciantes é usar um step para repetir o movimento de sentar e levantar, para melhorar a técnica antes de começar efetivamente o agachamento.

4. Ao final do movimento de agachar não dê trancos na coluna para não afetar a lombar. Mantenha o movimento, tanto inicial quanto final, o mais natural possível. E não force o quadril para frente quando finalizar o movimento.

5. O ritmo de descida e de subida também deve ser levado em consideração, evitando que seja muito rápido. Faça movimentos mais concentrados, e tente distribuir a força por todo o seu pé.

6. Consulte um profissional de educação física para que ele, se preciso, corrija seu movimento.

Benefícios do movimento

O personal trainer Tiago Heck destaca que o agachamento já foi considerado o melhor exercício para o ser humano, principalmente pelo fato de ser bípede. “Ele fortalece nosso corpo para combater a gravidade quando estamos em pé”, diz.

Quatro articulações participam do movimento: tornozelo, joelho, quadril e coluna lombar. Essas articulações realizam diversos movimentos, mas devemos analisar, apenas, os movimentos realizados contra a resistência

Para as mulheres, é considerado o principal exercício, pela ênfase no trabalho de glúteos que proporciona.

Heck acrescenta que, o agachamento é muito bem-vindo porque fortalece principalmente a região dos glúteos (bumbum). “Quem agacha costuma ter pernas fortes, quadril forte e uma boa postura”, comenta.