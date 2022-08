Tecnologia Saiba como ocultar fotos no Facebook para apenas você ver

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

O Facebook pode ser usado como nuvem para armazenar fotos. (Foto: Reprodução)

Saber como ocultar fotos no Facebook pode ser bastante útil para quem usa a plataforma com frequência. Afinal de contas, essa é uma solução menos drástica do que a exclusão. Além disso, a função permite que o usuário edite a privacidade do post como preferir, impedindo que certas pessoas o vejam.

Inclusive, o trunfo do recurso é dar liberdade para o usuário, na medida em que ele pode ser utilizado no momento da postagem ou depois. Antes de enviar uma foto na rede social, é possível restringir sua privacidade. Isso também pode ser feito em qualquer momento após a publicação. Aliás, a regra não vale apenas para fotos, mas para todos posts.

1. Para ocultar fotos no Facebook (Android l iOS l Web) na hora de postar, clique na aba de privacidade, possivelmente destacada com a palavra “Público”. Depois, escolha “Somente eu” e toque no botão “Concluir” para salvar;

2. Em imagens já publicadas, selecione “Editar privacidade” no menu de três pontos. Feito isso, selecione a nova opção de privacidade e salve a mudança.

A funcionalidade também está disponível na versão para PC do Facebook e, felizmente, o caminho é o mesmo. Ainda que haja diferenças sutis nos menus, o usuário pode utilizar o mesmo passo a passo do aplicativo.

O ajuste de privacidade também está disponível nos stories. Para acessá-lo, basta abrir a tela dos stories e clicar no ícone de engrenagem no canto inferior direito. Ainda que seja possível escolher quem verá o post, não existe a opção “somente eu” nesse formato.

