7 de outubro de 2022

Descubra o horário que o Sol se põe com diferentes aplicativos gratuitos de previsão do tempo. (Foto: Reprodução)

Você já se perguntou que horas é o pôr do Sol? Pode até não parecer, mas o horário do nascer do Sol, bem como o horário em que nossa estrela se põe, sofrem pequenas mudanças todos os dias por causa da órbita elíptica (com formato oval) da Terra ao redor do astro, somada à inclinação de aproximadamente 23,4º da Terra sobre seu próprio eixo.

Podemos definir o pôr do Sol como o momento em que a parte superior do disco solar desaparece sob o horizonte — e, aqui, tenha em mente que o pôr do Sol que observamos em qualquer lugar acontece um pouquinho depois do pôr do Sol “real”. Estas diferenças são causadas pela atmosfera da Terra, que refrata a luz solar conforme ela a atravessa. Graças à refração, o Sol pode continuar visível por algum tempo mesmo após ter passado pelo horizonte.

Embora muitos considerem que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, é importante ter em mente que isso é uma generalização: na verdade, o Sol só nasce e se põe exatamente nestes pontos cardeais durante os equinócios, que ocorrem duas vezes a cada ano. Nos demais dias, a direção em que nosso astro nasce e se põe varia de acordo com a estação e a latitude em que o observador está.

Além das pequenas variações no horário do pôr do Sol que mencionamos no início, vale lembrar também que o horário varia de acordo com a altitude do local em que o observador está. Mas, de forma geral, podemos dizer que o efeito do aumento das altitudes, que “faz” o Sol nascer mais cedo e se pôr mais tarde, ocorre na maioria das latitudes da Terra.

Pôr do Sol

Uma forma bem simples de descobrir o horário que o Sol se põe é com diferentes aplicativos gratuitos de previsão do tempo, disponíveis tanto para dispositivos com o sistema iOS quanto Android.

Se você usa um smartphone da Maçã, pode usar o app nativo de previsão do tempo. Basta acessar o aplicativo “Tempo” em seu dispositivo e rolar a tela para baixo para conferir o horário do nascer e do pôr do Sol.

Se você usa um dispositivo com o sistema Android, pode também conferir o horário do pôr do Sol no app nativo de previsão do tempo. Para esta matéria, usamos o aplicativo “Clima”.

Outra opção é usar o Google Assistente, o assistente virtual do Google. Neste caso, será necessário instalar o app e fazer login com a sua conta do Google. Depois de conceder as autorizações necessárias, é só tocar no ícone do microfone e perguntar “que horas é o pôr do Sol”, ou usar alguma expressão semelhante.

Em alguns instantes, o app irá dizer o horário e mostrá-lo na tela. Você pode também aproveitar os recursos do Google Assistente para descobrir o horário do pôr do Sol no dia seguinte, por exemplo.

A Alexa, assistente virtual da Amazon, também pode te ajudar a descobrir o horário do pôr do Sol. Caso você não tenha nenhum dispositivo Echo que traz a assistente de maneira nativa, você pode usar o aplicativo da Alexa em seu celular. Após instalar o app, será necessário conceder algumas permissões e configurar seu perfil com a sua voz, dizendo algumas frases simples.

Quando estiver tudo pronto, toque no ícone da parte inferior da tela e pergunte “que horas é o pôr do Sol”.

Assim como acontece com o Google Assistente, você também pode pedir à Alexa para verificar o horário do pôr do Sol no dia seguinte, ou alguma outra informação desejada.

