Já existem alguns indicadores de como a primeira classe pode mudar saindo desses tempos de pandemia: a Qantas retirou o buffet de self-service de seu lounge e a Emirates lançou um serviço de teste Covid, para citar apenas dois.

Então, aqui estão as mudanças pós-pandemia para ter uma visão mais completa das mudanças que os viajantes da primeira classe devem estar prontos para quando as fronteiras se abrirem novamente.

Immanuel Debeer, fundador da Flight Hacks, disse que: “Desfrutar de um serviço completo (comida e bebida) foi definitivamente algo que eu tinha como certo. Muitas companhias aéreas agora estão cortando custos com a desculpa de ‘segurança’, no entanto, não vejo como limitar a comida e a bebida nos negócios e na primeira classe ajudará com as preocupações de segurança”. “Acho que levará algum tempo até vermos a normalidade voltar aos céus e até então, até os bilhetes mais caros terão poucas comodidades.”

Corte de custos das companhias aéreas

Adele Eliseo, editora do The Champagne Mile, também apontou o seguinte: “Os efeitos paralisantes do Covid-19 também fizeram muitas companhias aéreas cortarem custos mesmo para as classes mais caras, isso pode significar vinho mais barato, menos ingredientes requintados e serviço de refeições restrito”.

Dito isso, Immanuel adiciona que também haverá algumas vantagens, já que os padrões gerais de limpeza devem melhorar e as pessoas agora estão percebendo que o distanciamento social é bom por várias razões.

Vantagem do distanciamento social

“Não há realmente nada mais irritante do que invasores do espaço quando você está voando, então talvez as pessoas se tornem mais conscientes com seus companheiros de viagem. Na Europa, o turismo voltou a aumentar também, vejo muitos amigos curtindo o verão europeu sem o turismo de massa; provavelmente uma oportunidade única na vida de ver os pontos turísticos mais famosos sem precisar compartilhá-lo com o resto do mundo! No entanto, não vejo a cultura geral de viagens de luxo mudar. Muitas pessoas esperam pacientemente até que possamos viajar novamente e, sem dúvida, elas querem recuperar o atraso de tudo o que perderam. ”

Aeroportos

A luta pela segurança do aeroporto também pode se tornar mais complicada nos próximos anos. Como aponta o Adele: “Para os viajantes de elite, a experiência de chegar ao aeroporto, ir rapidamente para um lounge exclusivo e depois embarcar lindamente no avião provavelmente é coisa do passado. A necessidade de manter o distanciamento social permitirá que o processo de check-in e embarque sejam realizados muito mais lentamente. À medida que avançamos para as viagens internacionais, podemos ver uma série de salvaguardas implementadas – pense em verificações de temperatura e triagem adicional.”

“Uma vez no avião”, prevê Adele, “a interação personalizada provavelmente será limitada, com a tripulação de cabine com o objetivo de minimizar a exposição aos passageiros. Lounges e espaços a bordo, como os negócios icônicos e os bar de primeira classe a bordo do Emirates A380, provavelmente serão fechados, pois as companhias aéreas buscam implementar a minimização da interação entre passageiros e tripulação.”