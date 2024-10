Política Saiba em quantos vereadores você pode votar

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

nos pleitos municipais cada eleitor deve escolher apenas um vereador, cujo número eleitoral deve ser digitado na urna eletrônica. (Foto: Ederson Nunes/CMPA)

As eleições 2024 ocorrem neste domingo e vão levar mais de 156 milhões de brasileiros às urnas para votar em candidatos à Câmara Municipal e à prefeitura de suas cidades. Com isso, pode surgir a dúvida: em quantos vereadores é possível votar?

Se nas eleições presidenciais é necessário votar em dois deputados — um estadual e um federal — nos pleitos municipais cada eleitor deve escolher apenas um vereador, cujo número eleitoral deve ser digitado na urna eletrônica.

Também é possível realizar o voto de legenda, que é quando o eleitor digita apenas o número do partido (os dois primeiros dígitos), sem escolher um candidato específico. Isso é possível porque a seleção dos vereadores que vão compor a Câmara Municipal é feita com base nos quocientes eleitoral e partidário. Assim, as vagas pertencem a partidos ou federações mais votados e os votos de legenda.

Qual é a ordem da votação?

Nesta eleição, o eleitor escolherá representantes para apenas dois cargos: vereador e prefeito, nesta ordem.

Também é permitido levar um papel com a cola eleitoral, com os números dos candidatos anotados. É proibido o uso do celular na cabine da urna eletrônica. O eleitor poderá usar o aparelho para apresentar o e-Título aos mesários, mas deverá deixar o celular com eles — é ilegal fotografar ou filmar o processo de votação seu, ou de terceiros.

Veja a ordem de votação e como votar:

Passo 1. O primeiro cargo a aparecer nas urnas eletrônicas é o de vereador. Para isso, digite os 5 números do seu candidato e, em seguida, clique em “Confirma”.

Passo 2. O segundo cargo a aparecer no visor da urna é o de prefeito. É preciso digitar os 2 números do candidato e clicar em “Confirma”, na sequência.

Para votar em branco, pressione a tecla “Branco” em qualquer um dos cargos. Em caso de erros de digitação em qualquer etapa da votação, pressione “Corrige” para recomeçar.

Enchentes e locais

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – TRE-RS precisou realocar algumas seções eleitorais em 161 municípios, alterando um total de 368 locais de votação. A troca, que impactou 273.086 eleitores, foi ocasionada por diferentes razões, entre elas, as enchentes ocorridas em maio. A cidade mais impactada pela mudança foi Canoas, seguida por Porto Alegre.

O TRE-RS já comunicou as mudanças no início de setembro, alertando os eleitores a conferir seu local de votação com antecedência. “É importante que o eleitor confira sua seção e local de votação e não deixe para fazer isso no dia do pleito”, destacou o presidente do tribunal, desembargador Voltaire de Lima Moraes. A lista com todas as seções e os lugares que foram alterados pode ser consultada neste site em Local de Votação . Aquelas grifadas em vermelho foram alteradas devido aos impactos das enchentes.

Como se informar

A forma mais fácil de confirmar o local de votação é acessando o aplicativo para celular da Justiça Eleitoral, o e-Título. Ele está disponível para baixar nas versões iOS e Androide.

No site da Justiça Eleitoral Digital do TRE-RS também é possível pesquisar o seu local de votação.

Os eleitores também podem falar com o TRE-RS em caso de dúvidas por telefone:

148 – Esse é o número do “SOS Eleitor” que atende pelo telefone ligações de todo o estado das 12h às 19h, de segunda à sexta-feira.

WhatsApp 51 2312-2015 – O contato pelo WhatsApp está disponível 24h para atendimento por chatbot. Também é possível conversar com um dos atendentes do TRE-RS, pelo canal. Neste caso, o serviço funciona das 10h às 19h, de segunda à sexta-feira.

Neste sábado, 5 de outubro, o atendimento tanto pelo Whatsapp, como pelo 148, será 9h às 19h. E no domingo, dia da votação, ambos os serviços atenderão das 7h às 17h.

Atenção: No dia do pleito, 06 de outubro, o eleitor não conseguirá acessar o JE Digital, nem baixar o e-Título. Também é possível que o atendimento por telefone esteja mais congestionado. Por isso, se tiver alguma dúvida, busque as informações nos canais divulgados acima com antecedência.

