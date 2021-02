Geral Saiba o que é gastroenterite e como evitá-la

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Gastroenterite é uma inflamação aguda no tubo digestivo (incluindo estômago e intestino). (Foto: Reprodução)

O PSG (Paris Saint-German) anunciou em seu site oficial que Neymar não participou do treino da manhã deste sábado (6) por causa de uma gastroenterite. A notícia de que o camisa 10 está com a doença, que ocorre devido ao consumo de água ou alimentos contaminados, surgiu um dia após a festa de aniversário do atacante brasileiro —quando ele pode ter comido algo contaminado.

Bastante comum, a gastroenterite ou gastroenterocolite é uma inflamação aguda no tubo digestivo (incluindo estômago e intestino). Ela é provocada por vírus (a famosa “virose”) ou bactérias presentes em alimentos ou bebidas. Pode gerar náuseas, vômitos, cólicas de forte intensidade e diarreia. A pessoa ainda pode apresentar tontura, mal-estar e febre baixa — além de febre alta e diarreia com sangue quando a doença é provocada por bactérias.

Segundo Alexandre Sakano, gastrocirurgião da BP — A Beneficência Portuguesa de São Paulo, o problema costuma evoluir rapidamente após a ingestão de algo contaminado: “É comum a pessoa estar bem e, de uma hora para outra, apresentar todos os sintomas de uma vez.”

Sintomas

Normalmente, a doença regride sozinha e dura entre três e cinco dias —mas os sintomas, principalmente a diarreia, podem permanecer por até 15 dias.

Não há remédios para curar o problema, apenas para amenizar os sintomas: probióticos, medicamentos para enjoo, ingerir muita água e manter uma boa alimentação costumam ajudar na recuperação nos primeiros dias, quando o desconforto é maior. Caso vômito e diarreia continuem por mais de três dias, é importante procurar ajuda médica, pois a perda de líquidos pode levar a um quadro grave de desidratação —especialmente em crianças e idosos.

Como evitar

Para reduzir o risco de ter uma gastroenterite é importante tomar cuidados básicos com a higiene alimentar:

– Evitar consumir alimentos que ficam horas fora da geladeira e foram manipulados por várias pessoas (o que acontece muito em festas), pois isso favorece a proliferação de micro-organismos;

– Sempre manter os recipientes com alimentos cobertos;

– Não falar quando estiver se servindo ou estiver próximo a alimentos descobertos, pois gotículas de saliva contaminadas com vírus e bactérias podem cair na comida;

– Lavar bem as mãos antes de cozinhar e servir alimentos — e também antes de comer;

– Higienizar adequadamente frutas, verduras e legumes consumidos crus, deixando-os de molho por 15 minutos em uma bacia com água e hipoclorito (aprenda a fazer a higienização correta dos vegetais);

– Na rua, só consumir alimentos em locais de confiança e, de preferência, preparados na hora e servidos diretamente a você — não que ficam em buffets, onde as pessoas se servem.

– Consumir sempre água tratada e filtrada — quando isso não for possível, preferir água mineral.

– Evitar consumir sucos naturais na rua, especialmente em praias, se você não conhece a procedência da água que foi utilizada no preparo da bebida nem os cuidados tomados para higienizar e armazenar frutas, lavar o liquidificador etc.;

– Evite consumir bebidas diretamente na lata ou garrafa, especialmente quando elas estão armazenadas em isopor com gelo.

